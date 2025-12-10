لشکری: وعده اشتغال آسان در شرکت های هرمی، یک فریب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی لشکری طی سخنانی ضمن هشدار به شهروندان بیان داشت برخی افراد سودجو با تبلیغ فرصت‌های شغلی و وعده کسب سود کلان اقدام به جذب اعضا در قالب شرکت‌های هرمی می‌کنند که اغلب موجب زیان مالی و قانونی برای افراد می‌شود.

وی افزود: ضروری است شهروندان در مواجهه با هر گونه پیشنهاد شغلی مشکوک به ویژه آن دسته که نیازمند پرداخت وجه اولیه برای عضویت یا سرمایه گذاری هستند بسیار هوشیار باشند.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان با تاکید کرد بر اینکه عضویت در اینگونه شرکت‌ها علاوه بر خسارت مالی ممکن است افراد را درگیر پرونده قضائی و پیگرد قانونی کند، از عموم شهروندان خواست در صورت مواجهه با چنین پیشنهادهایی، در اسرع وقت با مراجعه به اداره مبارزه با جعل کلاهبرداری پلیس آگاهی استان و یا سامانه‌های رسمی پلیس، موضوع را گزارش نمایند.