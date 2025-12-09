به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طهماسبی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی و زیربنایی استان گفت: کشاورزی به تنهایی دیگر توجیه اقتصادی گذشته را ندارد و برای جلوگیری از زیان کشاورزان، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات باید در مرکز برنامه‌های استان قرار گیرد.



وی افزود: ۸۰ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی است، اما خام‌فروشی باعث شده سود اصلی به تولیدکننده نرسد. باید صنایع تبدیلی را در کنار محصولات کشاورزی مستقر کنیم و این مسئله نیازمند همکاری جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس و کمیسیون کشاورزی کشور است.



دو کارخانه جدید در مسیر فرآوری محصولات کشاورزی



استاندار گلستان با اشاره به بحران سیب‌زمینی در سال جاری گفت: در ابتدای سال، تولیدکنندگان ما حتی صرفه اقتصادی برای برداشت محصول نداشتند. برای حل این مشکل، دو کارخانه فرآوری سیب‌زمینی در حال دریافت تسهیلات و توسعه خطوط تولید هستند.



وی با اشاره به تنوع بالای محصولات استان افزود: گلستان ۷۲ محصول زراعی دارد. تجربه موفق کشت زعفران در برخی روستاها که به همت یک روحانی محلی رقم خورد، نشان داد تغییر الگوی کشت می‌تواند چندین برابر برای مردم درآمد ایجاد کند.



ظرفیت استراتژیک کریدور ریلی اینچه‌برون



طهماسبی یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اقتصادی استان را تکمیل خط ریلی اینچه‌برون–شاهرود دانست و اظهار کرد: این کریدور نقطه اتصال چین، قزاقستان، ترکمنستان و ایران است. امروز با خط موجود فقط سه میلیون تن بار از این مسیر جابه‌جا می‌شود اما با اتصال اینچه‌برون به شاهرود، ظرفیت به ۱۰ میلیون تن خواهد رسید؛ مسیری که امن‌تر، کوتاه‌تر و بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر است.



وی افزود: این پروژه نه‌تنها به نفع استان که برای اقتصاد ملی یک مسیر کلیدی است و نیاز به پیگیری جدی در سطح ملی دارد.

استاندار گلستان با اشاره به جایگاه ویژه استان در گردشگری طبیعی گفت: گلستان مسیر عبور سالانه ۲۰ میلیون زائر امام رضا (ع) است. جنگل‌های هیرکانی، آبشارهای مرتفع، روستاهای بوم‌گردی، میراث تاریخی و فرش ترکمن از سرمایه‌های مهم گردشگری استان هستند که می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های ریلی و حمل‌ونقل، تبدیل به منبع درآمد پایدار شود.



گلستان؛ تأمین‌کننده اصلی امنیت غذایی کشور



طهماسبی با تأکید بر نقش گلستان در امنیت غذایی کشور اظهار کرد: ۳۸ روز امنیت غذایی ایران وابسته به تولیدات گلستان است. استان روزانه حدود ۷۰۰ تن مرغ به تهران ارسال می‌کند. این ظرفیت عظیم، با وجود چنین توانمندی‌ها، در شأن چهار استان محروم کشور نیست و باید زیرساخت‌ها متناسب با توان گلستان توسعه پیدا کند.

استاندار گلستان با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران حوزه انرژی خورشیدی اظهار کرد: برای پروژه ۱۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی، ۵۰ هکتار زمین در کمتر از ۱۰ دقیقه در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفت؛ چنین سرعتی نشان‌دهنده عزم جدی استان برای جذب سرمایه‌گذاری است.



وی همچنین از اجرای پروژه‌های عمرانی انجام‌شده طی ۸ ماه اخیر خبر داد و گفت: در این مدت روکش آسفالت ۴۹۸ کیلومتر با اعتبار ۱۵۹ میلیارد تومان، توسعه ۱۱۱ کیلومتر راه روستایی، ایمن‌سازی و اصلاح سه دوربرگردان پرتردد، رفع بیش از ۹۰ درصد نقاط حادثه‌خیز استان، احداث ۲۱ کیلومتر شبکه روشنایی، خرید ۶ دستگاه آمبولانس جدید برای هلال احمر با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان، جهش تولید در حوزه آبزی‌پروری انجام شده است.



طهماسبی اظهار کرد: چهارهزار هکتار مزارع پرورش میگو در استان فعال است و امسال برداشت به چهار هزار و ۳۰۰ تن رسیده است؛ این ظرفیت قابلیت افزایش تا ۱۱ هزار هکتار را دارد و می‌تواند گلستان را به قطب آبزی‌پروری کشور تبدیل کند.