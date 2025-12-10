به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار امیرشاهی، عصر چهارشنبه در همایش نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی با تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن و مادر، بر اهمیت همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.
وی افزود: هدف از برگزاری این جلسه ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور است. امیدواریم این سفر برای مردم خوب گلستان پربرکت باشد.
امیرشاهی با اشاره به شرایط تحریم و تأثیر آن بر اقتصاد کشور گفت: در وضعیت فعلی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز ویژهای بر دیپلماسی اقتصادی دارد. دولت با جدیت در حال پیگیری مسیرهایی است که بتوان از ظرفیتهای داخلی برای توسعه تجارت خارجی استفاده کرد.
وی حضور متخصصان ارشد وزارت امور خارجه در این جلسه را نشانه توجه جدی دولت به تقویت دیپلماسی اقتصادی دانست و اظهار کرد: فعالیت دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان از اهمیت بیشتری برخوردار شده و این موضوع میتواند روند تعاملات تجاری گلستان با کشورهای منطقه را تسهیل کند.
رئیس دفتر نماینده وزارت امور خارجه در گلستان، ظرفیتهای اقتصادی استان را چشمگیر و در بسیاری موارد ناشناخته توصیف کرد و گفت: گلستان توانمندیهای فراوانی در بخشهای مختلف دارد و تجار استان بارها ثابت کردهاند که میتوانند در عرصه تجارت خارجی نقشآفرینی کنند. ما نیز در وزارت خارجه تلاش میکنیم پاسخگوی نیازها و درخواستهای فعالان اقتصادی باشیم.
امیرشاهی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی موتور محرک توسعه است، افزود: بخش عمده زمان این جلسات باید به طرح دغدغهها و پیشنهادهای تجار اختصاص یابد. ما آمادهایم از نظرات و تجربیات آنان برای پیشبرد اهداف اقتصادی استان استفاده کنیم.
