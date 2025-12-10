رکورد انتصابات زنان در دولت چهاردهم شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده صبح امروز در آئین گرامیداشت روز زن و مقام مادر که در سالن اجلاس سران اسلامی برگزار شد، گفت: زن در ایمان، مسئولیت اخلاقی و در همه عرصه‌ها، طریق آموزه‌های قرآنی، جایگاهی برابر دارد. امروز همین نگاه قرآنی مبنای تمامی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ما برای رفع موانع شکوفایی زنان ایران است.

وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم با نگاه ویژه رئیس‌جمهور به شایسته‌سالاری، تلاش ما بر این است که فرصت حضور زنان را در همه عرصه‌ها فراهم بکنیم، اظهار داشت: در دولت چهاردهم رکورد انتصابات زنان شکسته شد. جناب آقای رئیس‌جمهور از شما ممنونم چراکه تا امروز بیشترین انتصاباتی که در تمامی دولت انجام شده توسط خود شما بوده است.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما امروز ۲۱ حکم ملی توسط شخص شما را در این کارنامه می‌بینیم، تصریح کرد: موج اعتمادی که شما داشتید، موجب شده که امروز بیش از ۲۵ نفر معاون وزیر، پنج نفر رئیس سازمان، رؤسای دانشگاه و رؤسای پژوهشگاه‌ها در کنار چهار زن در هیئت دولت چهاردهم مشغول به فعالیت باشند.

بهروزآذر ادامه داد: مایه افتخار است که وزیر کشور اولین حکمی که برای فرمانداران دولت چهاردهم صادر کرد، به یک بانوی اهل سنت داده شد. امروز شاهد حضور ۲۸ فرماندار زن، ۷۸ بخشدار و ۱۶ نفر شهردار زن هستیم که در کنار حدود چهار زن دهیار در تمامی اقصی نقاط ایران زمین مشغول فعالیت برای توسعه ظرفیت‌های این کشور هستند.

وی با یادآوری افتخارآفرینی زنان ورزشکار خاطرنشان کرد: بیش از هشتصد مدال در دولت چهاردهم به دست آورده شده که موجب افتخار است بگویم بیش از ۳۳۴ مورد از این مدال‌ها، مدال طلایی بود که دختران ما کسب کردند و ۳۳۵ بار سرود و پرچم ملی ایران را به اهتزاز درآوردند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر استفاده از ظرفیت زنان جوانان و اقوام ابراز داشت: افزایش حضور زنان در عرصه‌های پارلمانی مورد توجه است و امسال برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، یک زن در ستاد انتخاباتی شوراهای شهر به دستور وزیر کشور انتصاب پیدا کرده تا بتوانیم تعداد زنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری افزایش پیدا کند.

بهروزآذر افزود: در انتخابات گذشته، حدود ۱۰ درصد از داوطلبان زنان بودند درحالی‌که برای داشتن شهر دوستدار خانواده و امن برای زنان، حضور بانوان در شوراها ضروری است.

وی با بیان اینکه مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان به صندوق اعتباری خرد تخصیص داده شده است، یادآور شد: سرپرست خانوار، زنان روستایی و عشایری، زنان خانه‌دار، زنان دارای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، زنان تحت حمایت سازمان بهزیستی و همچنین مددجویان کمیته امداد خمینی اولویت‌های دریافت این منابع بهره‌مند شده‌اند.

به گفته معاون رئیس‌جمهور، در تمامی استان‌ها با حمایت استانداران، کارگروه دختران جوان تشکیل شده است تا ضمن کاهش شکاف نسلی، تصویر دقیق‌تر و روشن‌تری از وضعیت دختران ارائه شود.

بهروزآذر با بیان اینکه رویکرد معاونت امور زنان و خانواده در حوزه سلامت «پیشگیری‌محور» است و موضوع سلامت زنان و حمایت جدی از زنان باردار و شیرده و مراکز سراج در دستورکار وزارت بهداشت قرار گرفته است، عنوان کرد: تمام تلاش ما بر آن است که با تأکیدات جناب‌عالی، برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نظام مبنی بر رفع موانع شکوفایی زنان با جدیت دنبال شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما تحقق شعار «ایران برای همه ایرانیان» است تا هیچ زنی در ایران احساس طرد شدن یا نادیده گرفته شدن نداشته باشد، گفت: قطعاً این راه، مسیر آسانی نیست. اما همه اعضای دولت دوشادوش یکدیگر برای رفع مسائل و مشکلات زنان مشغول فعالیت‌اند.