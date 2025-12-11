به گزارش خبرنگار مهر، رویداد انسجام ملی و ارزش‌های اخلاقی با تاکید بر عفاف و حجاب به همت پژوهشکده زن و خانواده و اداره کل امور فرهنگی شهردار تهران برگزار شد.

فریبا علاسوند عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده و دبیر علمی رویداد در افتتاحیه این رویداد با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) درباره «محدّثه بودن» حضرت زهرا (س) گفت: امام (ره) معتقد بود جبرئیل بر حضرت فاطمه (س) نازل می‌شد و این نزول در اثر جذبه ایمانی و مقام معنوی ایشان صورت می‌گرفت؛ امری که پس از انبیای اولوالعزم بی‌سابقه است.

وی همچنین با بیان دیدگاه مقام معظم رهبری افزود: رهبر انقلاب بزرگ‌ترین خصیصه حضرت زهرا (س) را مسئولیت‌پذیری و رهبری اجتماعی معرفی می‌کنند.

علاسوند جمع این دو نگاه را «صعود معنوی» و «حضور رهبری‌گرایانه در زندگی زمینی» دانست و گفت برآیند آن، الگویی است که می‌توان به زنان امروز معرفی کرد: «زن، مادر، مسئول و زن، مادر، رهبر».

وی تأکید کرد: این الگو به معنای حذف زنان از اجتماع یا محدودسازی توانمندی‌های آنان نیست، بلکه بر حفظ هویت زنانه در کنار نقش‌آفرینی اجتماعی تأکید دارد.

دبیر علمی رویداد در بخش دوم سخنان خود به دلیل انتخاب محور «انسجام اخلاقی» برای همایش اشاره کرد و با استناد به آیاتی از سوره فتح توضیح داد: در این سوره سه بار از «سکینه» به‌عنوان ابزار الهی برای فتح یاد شده است؛ آرامشی که زمینه تفکر، خلاقیت و تاب‌آوری را برای مؤمنان فراهم می‌کند.

وی افزود: قرآن تأکید می‌کند که نصرت الهی همیشه مطابق قواعد ظاهری نیست. لشکرهای الهی و سکینه قلبی، ابزارهایی هستند که جامعه مؤمن را در مسیر حق یاری می‌کنند.

علاسوند با اشاره به سفرهای متعدد خود در کشور، دو روند هم‌زمان را تشریح کرد: نخست نگرانی گسترده مردم و فعالان فرهنگی نسبت به وضعیت اخلاقی و به‌ویژه مسئله حجاب، که حتی در روستاها نیز دیده می‌شود؛ و دوم شکل‌گیری یک جریان قوی، جوان و خلاق از نیروهای مردمی که در حوزه‌های اخلاقی، عفاف و حجاب و فعالیت‌های دینی کار می‌کنند.

وی گفت: در هر استان با مجموعه‌های پرتعداد و فعال مواجه می‌شوم؛ نیروهای جوان، خلاق و باسواد به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده که بی‌ادعا و اغلب بدون بودجه، کارهای مؤثر و مهمی انجام می‌دهند. این ظرفیت به‌قدری بزرگ است که خود فعالان انقلابی هم از عظمت آن آگاهی دقیق ندارند.

وی افزود: اگر این گروه‌ها و خلاقیت‌هایشان تجمیع شود، روشن می‌شود که در یکی دو سال اخیر، کشور شاهد شکل‌گیری یک نیروی پیشران قدرتمند در حوزه عفاف، حجاب و اخلاق بوده است؛ جریانی عمدتاً مردمی و بسیار نویدبخش.

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده تأکید کرد: امروز قدرت اجتماعی اسلام و تشیع در تاریخ بی‌سابقه است. ما اگر به برنامه الهی و منطق فتح دینی باور داشته باشیم، کار خود را با آرامش پیش می‌بریم و انرژی‌مان تحلیل نمی‌رود؛ زیرا نصرت الهی با وجود این تلاش‌ها جاری می‌شود.

علاسوند سپس با اشاره به تجربه «اجلاس خانواده مقاوم ۱۴۰۳» گفت: این پژوهشکده پس از دو سال کار تخصصی به این نتیجه رسیده است که کشور نیازمند یک جریان منسجم، کوشا و در چارچوب انقلاب برای حوزه زنان و خانواده است؛ جریانی که با آرامش، برنامه‌ریزی و همکاری نیروهای مردمی عمل کند. او بر همین اساس، یکی از اهداف اصلی نشست حاضر را «تجمیع نیروهای فداکار» در سه حوزه سیاست‌گذاری، کنشگری و فعالیت‌های دانشجویی و دانش‌آموزی دانست.

وی خطاب به شرکت‌کنندگان در پنل‌های تخصصی اظهار داشت: همه ما آسیب‌ها و مشکلات را می‌شناسیم؛ اما امروز باید از تجربه‌های موفق یکدیگر استفاده کنیم و گام مشترکی برای پیشبرد برنامه‌ها برداریم.

وی تأکید کرد که پژوهشکده زن و خانواده همچنان در کنار فعالان این عرصه خواهد بود و این نشست را «حلقه‌ای در مسیر خدمات جمعی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی» توصیف کرد.