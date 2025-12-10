سردار منتظر المهدی: زن نماد مهر، عظمت و امنیت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی معاون فرهنگی واجتماعی فراجا در طی یادداشتی به مناسبت روز زن عنوان کرد: «اینجانب ولادت فرخنده فاطمه زهرا (س)، دخت گرامی رسول مهربانی‌ها و همسر مولای تقوا پیشگان و روز مبارک زن را به همه بانوان مکرم ایرانِ پر عطر و گوهرمان، تبریک و شادباش می گویم و از خدای متعال مسئلت می‌نمایم که به ما توفیق دهد تا رهرو راه پر از الفت و شکیبایی و کرامت و حکمت آن بانوی دو عالم بوده و زنان کشورمان را آنگونه که آن حضرت خواسته اند ارج نهیم و قدر بدانیم و بزرگ بداریم.

ما به نیکی می‌دانیم که زنان کشورمان سهم و نقش سترگی در بسط و گسترش «امنیت روانی» و «آرامش روحی» یکایک شهروندان دارند. آنان چنین نقشی را از آن هنگامی آغاز می‌کنند که حس خوبِ «دلبستگی» را در کودکان خویش شکل می‌دهند و با «مراقبتِ مادرانه» آرامش و امنیت روانی را ارزانی آنان می‌دارند.

این ایفای نقش چنان پر ارزش و ضروری و حیاتی است که فقدانش را هرگز نمی‌توان جبران نمود.



برهمین اساس، وظیفه همه ما است که زمینه و شرایط زیست را چنان برای بانوان کشور فراهم سازیم که آنان این نقش و تکلیف پر اهمیت را تمام و کمال ایفا نمایند.

البته ما بر اهمیت نقش همسری، و انواع نقش‌های اجتماعی و فرهنگی زنان و بانوان مکرم کشورمان نیز اذعان داریم و می‌دانیم که آرامش خانواده، توسعه جامعه و پیشرفت کشور، در همه قلمروها و عرصه‌ها، مرهون هوشمندی، خلاقیت و عزم و اراده و تلاش یکایک دختران و بانوان کشور است.

به همین سبب بر خود لازم می‌دانیم که قدردان همیشگی بانوان کشورمان باشیم و توفیق و سلامتی اشان را از خدای بزرگ مسئلت نمائیم.

بالاخص قدردان مادران و همسران شهدایی هستیم که ایثارگری را معنا و میهن دوستی را تعریفی ماندگار نموده اند، آنان، همچون دیگر بانوان گرامی ایران زمین، نماد مهر و عظمت و امنیت کشورند.»