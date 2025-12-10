به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، پس از انتشار نسخه ویژه ناشنوایان و کمشنوایان فیلم سینمایی «صددام» در سینما آنلاین فیلم نت، سریال «برتا؛ داستان یک اسلحه» نیز در دسترس قرار گرفت. طرح انتشار نسخه ویژه ناشنوایان و کمشنوایان با هدف دسترسپذیرتر کردن محتوا و توجه به نیازهای مخاطبان خاص آغاز شده و اکنون با انتشار نسخههای ویژه «برتا؛ داستان یکاسلحه»، یک گام دیگر در این مسیر برداشته است.
نسخه ویژه ناشنوایان و کمشنوایان تاکنون برای ۶ قسمت پخش شده سریال «برتا؛ داستان یک اسلحه» در دسترس است و همزمان با پخش قسمتهای جدید، ادامه خواهد داشت.
سریال «برتا؛ داستان یک اسلحه» به کارگردانی امیرحسین ترابی و تهیهکنندگی کامران حجازی در ژانر معمایی و جنایی است که جمعهها ساعت ۱۲ ظهر از فیلم نت منتشر میشود.
