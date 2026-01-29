  1. استانها
  2. زنجان
۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

بارش متناوب برف در زنجان تا صبح جمعه؛ هشدار زرد هواشناسی

زنجان - مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با پایان فعالیت سامانه بارشی تا اوایل وقت فردا (جمعه)، شرایط جوی استان به‌تدریج پایدارتر خواهد شد.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد نسبتاً ملایم پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر امروز به‌تدریج ناپایداری‌های جوی افزایش یافته و شاهد افزایش ابر و آغاز بارش برف در سطح استان خواهیم بود؛ فعالیت این سامانه تا اوایل وقت جمعه ادامه دارد و در این مدت، بارش برف به‌صورت متناوب در اغلب مناطق استان رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به افزایش نسبی سرعت وزش باد تصریح کرد: در ارتفاعات و مناطق بادگیر استان، وقوع کولاک برف دور از انتظار نیست و در همین راستا هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.

رحمان‌نیا خاطرنشان کرد: از بعدازظهر روز جمعه، شرایط جوی استان پایدارتر می‌شود، هرچند میزان پوشش ابر در روزهای آینده همچنان قابل توجه خواهد بود.

وی گفت: از نظر دمایی، طی روزهای آینده افزایش نسبی دماهای کمینه پیش‌بینی می‌شود، اما با وجود این، تداوم هوای سرد در استان همچنان حاکم خواهد بود.

