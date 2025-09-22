به گزارش خبرگزاری مهر، علی لطیفی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی صبح امروز در جمع دانش‌آموزان پایه اول و اولیای آن‌ها در دبستان شهدای هویزه تهران، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و برگزاری جشن شکوفه‌ها، اجرای طرح برنامه درسی مدرسه‌ای را نقطه عطفی در سیاست‌های تحولی وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد.

وی با اشاره به اینکه این برنامه در هشت مدرسه منتخب شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران به صورت آزمایشی آغاز شده است، گفت: برنامه درسی مدرسه‌ای به ما کمک می‌کند تا مدارس بتوانند متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی خود، بخشی از محتوای آموزشی را بومی‌سازی و متناسب‌سازی کنند.

لطیفی با اشاره به این مدارس که اجرا کننده آزمایشی برنامه درسی مدرسه‌ای بودند، گفت: هدف اصلی ما این است که مدرسه، میدان واقعی یادگیری باشد و دانش‌آموزان فرصت رشد متوازن در همه ابعاد شخصیتی، علمی و فرهنگی را پیدا کنند. این برنامه به مدیران و معلمان اختیار بیشتری می‌دهد تا با نیازهای واقعی دانش‌آموزان هماهنگ شوند.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش همچنین نقش خانواده‌ها را در اجرای موفق این طرح بسیار تعیین‌کننده دانست و اظهار کرد: تحول در آموزش و پرورش بدون همراهی و مشارکت جدی خانواده‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. حضور والدین در مدرسه، مشارکت در فعالیت‌های آموزشی و ارتباط مستمر با معلمان می‌تواند کیفیت یادگیری فرزندان را دوچندان کند.

لطیفی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای موفق این برنامه، در سال‌های آینده شاهد گسترش برنامه درسی مدرسه‌ای به سراسر کشور باشیم.