https://mehrnews.com/x39QdB ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴ کد خبر 6684902 استانها فارس استانها فارس ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴ حضور گسترده بانوان در حرم مطهر شاهچراغ(ع) شیراز- در این ویدئو حضور گسترده بانوان شیرازی در تجمع عفاف ،حجاب و خانواده در حرم مطهر شاهچراغ(ع) را مشاهده کنید. دریافت 15 MB کد خبر 6684902 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ بانوان مدافع حریم عفاف، حجاب و خانواده در حرم شاهچراغ(ع) حماسه آفرینی بانوان شیرازی در گردهمایی عفاف و حجاب حرم شاهچراغ صحرائیان: جشن بزرگ بانوان در فارس به نماد فرهنگی ملی تبدیل میشود میرشکاری: عفاف و حجاب، مهمترین دستاورد الگوگیری از سیره فاطمی است حرم شاهچراغ(ع) میزبان اجتماع بانوان فارس در جشن «میثاق فاطمی» حجاب؛ بازتعریف امنیت روحی و کرامت زن در جامعه امروز دیدار رئیس فدراسیون زورخانهای و کشتی پهلوانی با تولیت حرم شاهچراغ(ع) برچسبها عفاف و حجاب خانواده شاهچراغ (ع)
نظر شما