حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم میرشکاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه انسان در نظام خلقت الهی، اظهار کرد: در فرهنگ دینی اسلام، تقوا ملاک برتری انسان‌هاست و جنسیت در این معیار هیچ نقشی ندارد. خداوند همان‌طور که پیامبرانی را در میان مردان برگزید، زنانی همچون حضرت آسیه، حضرت مریم، حضرت خدیجه و به‌ویژه حضرت فاطمه زهرا (س) را نیز به‌عنوان الگوهای ممتاز معرفی کرده است.

وی با تأکید بر اینکه حضرت زهرا (س) شأنی جامع در منظومه خلقت الهی دارد، افزود: این بانوی بزرگوار از یک سو دختر نبوت است، از سوی دیگر همسر ولایت و امامت و از سوی سوم، مادر ائمه اطهار (ع) به شمار می‌رود. شخصیت ایشان تنها به عظمت معنوی محدود نمی‌شود؛ بلکه در تمامی ساحت‌های زندگی فردی و خانوادگی، الگویی کامل برای زنان و مردان است.

حضرت زهرا (س) در مقام دختر، همسر و مادر الگویی بی‌بدیل است

معاون فرهنگی، اجتماعی حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) در زندگی خانوادگی، گفت: پیامبر اکرم (ص) در دشواری‌ها با دیدن چهره نورانی دخترشان آرامش می‌یافتند. در جایگاه همسری نیز، سیره رفتاری آن حضرت نشان می‌دهد که چگونه با دیدن خستگی کار بر چهره امیرالمؤمنین علی (ع)، توقعات را تعدیل می‌کردند و حتی در آخرین روزهای عمر و بیماری، کارهای خانه را خود بر عهده می‌گرفتند.

حجت الاسلام میرشکاری به ماجرای درخواست کمک از سوی حضرت زهرا (س) و پیشنهاد پیامبر (ص) اشاره کرد و افزود: پیامبر اکرم (ص) در پاسخ به تقاضای کمک مادی، بهترین یاری را که همان ذکر تسبیحات مقدسه حضرت زهرا (س) بود به ایشان آموختند. این روایت نشان می‌دهد که در سبک زندگی اسلامی، مدد معنوی بر یاری مادی مقدم است و رشد انسان با تکیه بر معنویت رقم می‌خورد.

بانوان ایرانی میراث‌دار حجاب و عفاف فاطمی هستند

وی با تأکید بر اهمیت الگوگیری بانوان از سیره حضرت زهرا (س) بیان کرد: بهترین ثمره این الگو، دستیابی به عفاف، حجاب، متانت و وقار است. بانوان ایران اسلامی میراث‌دار این گنجینه ارزشمند هستند و از سیره فاطمی به‌عنوان چراغ راه زندگی خود بهره می‌برند.

معاون فرهنگی، اجتماعی حرم مطهر شاهچراغ (ع) در پایان تصریح کرد: بانوان میهن ما در عرصه‌های مختلف اجتماعی، علمی و فرهنگی ثابت کرده‌اند که آگاه، فرهیخته و مسئولیت‌پذیرند و این بالندگی را مدیون الگوگیری از سیره نورانی حضرت زهرا (س) هستند؛ الگویی که سعادت دنیا و آخرت انسان را تضمین می‌کند.