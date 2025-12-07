به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرائیان صبح یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های «اجتماع بزرگ بانوان حریم عفاف و حجاب و خانواده» در حرم مطهر شاهچراغ (ع) گفت: سومین حرم اهل‌بیت (ع) رسالت ویژه‌ای برای برگزاری جشنی باشکوه با حضور بانوان مؤمن و انقلابی استان فارس بر عهده گرفته است.

به‌گفته وی، هم‌زمان با این مناسبت خجسته، «عکاس‌خانه تخصصی مذهبی حرم شاهچراغ (ع)» نیز با مدیریت بانوان افتتاح می‌شود.

صحرائیان هدف اصلی این اجتماع را گرامی‌داشت مقام زن و مادر، تبیین نقش حجاب در استحکام بنیان خانواده، و نمایش ظرفیت بانوان توانمند استان عنوان کرد.

معاون توسعه منابع و مدیریت حرم شاهچراغ (ع) افزود: برنامه‌ریزی‌ها با مشارکت مدیران کل صدا و سیمای فارس، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان انجام شده تا این مراسم به‌عنوان یک رخداد فرهنگی شاخص در سطح ملی جلوه کند.

صحرائیان با اشاره به زمان‌بندی برنامه‌ها گفت: جشن بزرگ بانوان روز پنجشنبه، مصادف با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود. همچنین روز چهارشنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ ویژه‌برنامه‌ای با حضور خواهران در صحن مطهر تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه این رویداد فرصتی برای تکریم زنان موفق و اثرگذار است، اظهار کرد: در این مراسم از بانوان افتخارآفرین در حوزه‌های ورزشی که با حفظ حجاب اسلامی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی به مدال دست یافته‌اند، هنرمندان و شاعران شاخص، و خانواده معظم شهدا به‌ویژه شهدای حرم شاهچراغ (ع) و شهدای جنگ دوازده‌روزه تقدیر خواهد شد.

معاون توسعه منابع و مدیریت حرم شاهچراغ (ع) همچنین به اجرای سرود جمعی توسط دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: یک‌هزار و ۳۵۷ دختر دانش‌آموز محجبه با اجرای یک سرود هماهنگ، فضای معنوی و باشکوهی را در حرم مطهر رقم خواهند زد.

صحرائیان گفت: تمامی بخش‌های اجرایی، سخنرانی‌ها و مدیریت صحنه این برنامه بر عهده بانوان است. اجرای مراسم را خانم حسینی، مجری شناخته‌شده صدا و سیما، بر عهده خواهد داشت و سخنرانان نیز همگی از میان بانوان انتخاب شده‌اند.

وی یادآور شد که موضوع برگزاری این مراسم در نشست شورای فرهنگ عمومی استان و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب شده است.

معاون توسعه منابع و مدیریت حرم شاهچراغ (ع) ابراز امیدواری کرد با حضور پرشور بانوان و همراهی خانواده‌ها، جشن میلاد بانوی دو عالم در سومین حرم اهل‌بیت (ع) جلوه‌ای باشکوه و ملی پیدا کند.