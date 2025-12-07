حرم شاهچراغ(ع) میزبان اجتماع بانوان فارس در جشن «میثاق فاطمی»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم میرشکاری صبح یکشنبه در نشست خبری پیرامون اجتماع بزرگ بانوان حریم عفاف و حجاب و خانواده گفت: با توجه به فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) که به‌عنوان روز زن و روز مادر نام‌گذاری شده برنامه‌ای بزرگ و جشن باشکوهی تحت عنوان «میثاق فاطمی» در صحن مطهر حرم حضرت احمد بن موسی (ع) برگزار خواهد شد.

وی افزود: این اجتماع بزرگ بانوان با محوریت تبیین سبک زندگی حضرت زهرا (س)، الگوگیری از سیره زهرایی و ترویج ارزش‌های عفاف، حجاب و متانت در جامعه بانوان کشور طراحی شده است. هدف از اجرای این برنامه، نمایش نقش‌آفرینی بانوان ایرانی در مسیر ترویج فرهنگ اسلامی و تحکیم بنیان خانواده بر اساس آموزه‌های دینی است.

حجت‌الاسلام میرشکاری ادامه داد: مراسم «میثاق فاطمی» چهارشنبه ۱۹ آذرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در صحن مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود و از تمامی بانوان استان فارس برای حضور در این جشن دعوت به عمل آمده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات اسلامی حرم مطهر شاهچراغ (ع) تصریح کرد: این برنامه ویژه بانوان است و باید این جشن را محفلی برای خود بدانند.

به گفته حجت‌الاسلام میرشکاری در این مراسم سخنرانانی همچون الهام چرخنده و مرضیه هاشمی حضور خواهند داشت و اجرای برنامه را فضه سادات حسینی از مجریان باسابقه صدا و سیما بر عهده دارد. همچنین یکی از بستگان شهدای جنگ دوازده‌روزه محور مقاومت نیز به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

وی اظهار کرد: گروه سرود عظیم دانش‌آموزی با حضور ۱۳۵۷ نفر از دانش‌آموزان آموزش و پرورش در این جشن برنامه اجرا خواهند کرد. علاوه بر آن، برنامه‌های فرهنگی متنوعی همچون تواشیح، سرود، بخش‌های نمایشی و موکب‌های پذیرایی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

حجت‌الاسلام میرشکاری با بیان اینکه این مراسم به صورت زنده از شبکه دو سیما پخش خواهد شد، گفت: از بانوان سراسر استان فارس برای حضور در این گردهمایی بزرگ دعوت می‌کنیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات اسلامی حرم مطهر شاهچراغ (ع) ابراز امیدواری کرد که این برنامه باشکوه و معنوی، جلوه‌ای از اتحاد، ایمان و نقش‌آفرینی بانوان مؤمن ایرانی در مسیر ترویج فرهنگ زهرایی در استان فارس باشد.