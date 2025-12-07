  1. استانها
  2. فارس
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

حرم شاهچراغ(ع) میزبان اجتماع بانوان فارس در جشن «میثاق فاطمی»

شیراز- معاون فرهنگی، اجتماعی حرم مطهر شاهچراغ(ع) گفت: به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)، آیین بزرگ «میثاق فاطمی» چهارشنبه 19 آذرماه در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم میرشکاری صبح یکشنبه در نشست خبری پیرامون اجتماع بزرگ بانوان حریم عفاف و حجاب و خانواده گفت: با توجه به فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) که به‌عنوان روز زن و روز مادر نام‌گذاری شده برنامه‌ای بزرگ و جشن باشکوهی تحت عنوان «میثاق فاطمی» در صحن مطهر حرم حضرت احمد بن موسی (ع) برگزار خواهد شد.

وی افزود: این اجتماع بزرگ بانوان با محوریت تبیین سبک زندگی حضرت زهرا (س)، الگوگیری از سیره زهرایی و ترویج ارزش‌های عفاف، حجاب و متانت در جامعه بانوان کشور طراحی شده است. هدف از اجرای این برنامه، نمایش نقش‌آفرینی بانوان ایرانی در مسیر ترویج فرهنگ اسلامی و تحکیم بنیان خانواده بر اساس آموزه‌های دینی است.

حجت‌الاسلام میرشکاری ادامه داد: مراسم «میثاق فاطمی» چهارشنبه ۱۹ آذرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در صحن مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود و از تمامی بانوان استان فارس برای حضور در این جشن دعوت به عمل آمده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات اسلامی حرم مطهر شاهچراغ (ع) تصریح کرد: این برنامه ویژه بانوان است و باید این جشن را محفلی برای خود بدانند.

به گفته حجت‌الاسلام میرشکاری در این مراسم سخنرانانی همچون الهام چرخنده و مرضیه هاشمی حضور خواهند داشت و اجرای برنامه را فضه سادات حسینی از مجریان باسابقه صدا و سیما بر عهده دارد. همچنین یکی از بستگان شهدای جنگ دوازده‌روزه محور مقاومت نیز به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

وی اظهار کرد: گروه سرود عظیم دانش‌آموزی با حضور ۱۳۵۷ نفر از دانش‌آموزان آموزش و پرورش در این جشن برنامه اجرا خواهند کرد. علاوه بر آن، برنامه‌های فرهنگی متنوعی همچون تواشیح، سرود، بخش‌های نمایشی و موکب‌های پذیرایی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

حجت‌الاسلام میرشکاری با بیان اینکه این مراسم به صورت زنده از شبکه دو سیما پخش خواهد شد، گفت: از بانوان سراسر استان فارس برای حضور در این گردهمایی بزرگ دعوت می‌کنیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات اسلامی حرم مطهر شاهچراغ (ع) ابراز امیدواری کرد که این برنامه باشکوه و معنوی، جلوه‌ای از اتحاد، ایمان و نقش‌آفرینی بانوان مؤمن ایرانی در مسیر ترویج فرهنگ زهرایی در استان فارس باشد.

کد خبر 6680578

