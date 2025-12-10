انتخاب آقایی نشان‌ دهنده نگاه ویژه کمیته المپیک به دختران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی نژاد در نشست خبری شامگاه چهارشنبه ۱۹ آذر اظهار داشت: از امروز خانم ثریا آقایی تنها نماینده ایران در کمیته ملی المپیک نیست، بلکه به عنوان نماینده کمیته بین‌المللی المپیک، در عرصه ورزش جهان نقش‌آفرینی خواهد کرد.

وی ادامه داد: با این اتفاق، ایران بار دیگر به عنوان یک بازیگر در صحنه ورزش دنیا مطرح می‌شود؛ جایگاهی که طی ۲۱ سال گذشته از آن محروم بوده‌ایم. در دوره‌های پیشین، برای به دست آوردن این کرسی، لابی‌های سیاسی گسترده‌ای صورت می‌گرفت و حتی پیش از انقلاب نیز با لابی‌های سیاسی، چنین مسئولیتی به برادر شاه واگذار شده بود، اما این بار جمهوری اسلامی ایران توانست با تکیه بر دیپلماسی ورزشی، این جایگاه مهم را به دست آورد.

علی‌نژاد تصریح کرد: انتخاب خانم آقایی نشان‌دهنده رویکرد و نگاه ویژه کمیته ملی المپیک و مجموعه ورزش ایران به دختران ورزشکار کشور است. امروز ورزش ایران به این موضوع افتخار می‌کند که یک بانوی ورزشکار، پرچمدار دیپلماسی ورزشی کشور در سطح بین‌المللی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه کمیته ملی المپیک بر این است که حمایت‌های لازم و مؤثر از خانم آقایی صورت گیرد تا بتواند این مسئولیت مهم را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.