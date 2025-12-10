هشدار نارنجی و زرد برف و باران برای ۲۰ استان؛ ضرورت پرهیز از سفر رفتن

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین پیشبینی سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی کشور در سهروز آینده به شرح زیر اعلام شد:
چهارشنبه ۱۹ آذر:
بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی، امروز در نیمه غربی کشور، دامنههای جنوبی البرز در استانهای قزوین، البرز و تهران، غرب اصفهان و شمال استانهای فارس و بوشهر، همچنین غرب سواحل دریای خزر، شاهد ابرناکی و بارش باران و در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف خواهد بود. در مناطق غرب، جنوب غرب و جنوب کشور رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید رخ میدهد. خلیج فارس و دریای خزر مواج خواهد بود.
هشدار نارنجی: آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، قزوین، زنجان، ارتفاعات تهران و البرز، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، غرب اصفهان
هشدار زرد بارش: مازندران، غرب گلستان، گیلان، البرز، تهران، قم، شمال فارس، بوشهر و ارتفاعات سمنان
هشدار نارنجی دریایی: مناطق ساحلی و فراساحل استان بوشهر در خلیج فارس، مناطق ساحلی و فراساحل استان هرمزگان در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، مناطق ساحلی و فراساحل دریای خزر در استانهای گیلان، مازندران و گلستان
پنجشنبه ۲۰ آذر:
ابرناکی و بارش در جنوب غرب، برخی مناطق غرب، مناطق مرکزی کشور، شمال و غرب فارس، بوشهر، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، تهران، قزوین و البرز ادامه خواهد داشت. در شمال غرب کشور بارشها تضعیف میشود. دریای خزر همچنان مواج خواهد بود.
هشدار نارنجی: دامنه و ارتفاعات مازندران، شمال و نیمه غربی اصفهان، سمنان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه شمالی فارس، بوشهر
هشدار زرد: تهران، البرز، قزوین، زنجان، قم، نیمه شرقی کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، اصفهان، مرکزی، یزد، شمال غرب کرمان، فارس، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و رضوی
هشدار نارنجی دریایی: مناطق ساحلی و فراساحل استان بوشهر در خلیج فارس
هشدار زرد دریایی: مناطق ساحلی و فراساحل استان هرمزگان در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان؛ مناطق ساحلی و فراساحل دریای خزر در استانهای گیلان، مازندران و گلستان
جمعه ۲۱ آذر:
بارشها در جنوب غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، فارس، بوشهر، اصفهان، یزد و غرب کرمان ادامه خواهد داشت.
هشدار نارنجی: نیمه شرقی مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شرقی سمنان، نیمه شمالی خراسان رضوی، شرق خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه غربی فارس، بوشهر
هشدار زرد: تهران، گیلان، مازندران، خراسان رضوی و جنوبی، سمنان، یزد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کرمان، نیمه غربی هرمزگان، فارس، بوشهر، خوزستان و لرستان
هشدار نارنجی دریایی: مناطق ساحلی و فراساحل استان بوشهر در خلیج فارس
هشدار زرد دریایی: مناطق ساحلی و فراساحل استان هرمزگان در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان
شنبه ۲۲ آذر:
ابرناکی، رگبار و رعد و برق و وزش باد در استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان، یزد، شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و بعدازظهر در شمال غرب و غرب کشور پیشبینی میشود.
هشدار نارنجی: نیمه جنوبی فارس، غرب کرمان، نیمه شمالی خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، جنوب آذربایجان غربی، کردستان
هشدار زرد: آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمان، خراسان رضوی و جنوبی، یزد
هشدار نارنجی دریایی: مناطق ساحلی و فراساحل استان بوشهر در خلیج فارس
هشدار زرد دریایی: مناطق ساحلی و فراساحل استان هرمزگان در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان
یکشنبه ۲۳ آذر:
با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال سمنان، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ابرناکی و بارش باران پیشبینی میشود. همچنین در هرمزگان، جنوب کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد.
هشدار زرد: گیلان، مازندران، گلستان، نوار شرقی اردبیل، خراسان شمالی، ارتفاعات سمنان، شمال خراسان رضوی، خراسان جنوبی، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان، شمال سیستان و بلوچستان، جنوب آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان
توصیههای سازمان هواشناسی:
پرهیز از سفرهای غیرضروری، تجهیز خودروها به وسایل زمستانی، خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها، آمادگی راهداری و شهرداریها برای برفروبی و کنترل دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورشی توصیه میشود. پ
سازمان هواشناسی تاکید کرد که پیشبینیها به دلیل عدم قطعیت مدلها برای روزهای آتی بهروز خواهد شد.
