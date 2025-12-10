تمامی راه های شریانی، اصلی و فرعی آذربایجان شرقی باز است

  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

تبریز- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: در زمان کنونی تمامی راه های شریانی، اصلی و فرعی استان باز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی پورمحمد، روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه در زمان کنونی تمامی راه‌های شریانی، اصلی و فرعی استان باز است، افزود: با شروع بارش برف طی روز گذشته در محدوده بستان آباد، هشترود و گویجه بل، گروه‌های راهداری در این مناطق حضور یافتند و به رانندگان و کاربران جاده‌ای خدمات ارائه کردند.

وی با بیان اینکه با حضور به موقع راهداران و از قبل پیش بینی شده برای ذخیره نمک و ماسه در راهدارخانه‌ها، اظهار کرد: در جریان عملیات زمستانی روز گذشته راهداران، حدود ۸۰۰ تن ماسه و نمک برای برف روبی و جلوگیری از لغزندگی در آزادراه تبریز - زنجان و جاده‌های بستان‌آباد و هشترود استفاده شد.

