تمامی راه های شریانی، اصلی و فرعی آذربایجان شرقی باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی پورمحمد، روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه در زمان کنونی تمامی راه‌های شریانی، اصلی و فرعی استان باز است، افزود: با شروع بارش برف طی روز گذشته در محدوده بستان آباد، هشترود و گویجه بل، گروه‌های راهداری در این مناطق حضور یافتند و به رانندگان و کاربران جاده‌ای خدمات ارائه کردند.

وی با بیان اینکه با حضور به موقع راهداران و از قبل پیش بینی شده برای ذخیره نمک و ماسه در راهدارخانه‌ها، اظهار کرد: در جریان عملیات زمستانی روز گذشته راهداران، حدود ۸۰۰ تن ماسه و نمک برای برف روبی و جلوگیری از لغزندگی در آزادراه تبریز - زنجان و جاده‌های بستان‌آباد و هشترود استفاده شد.