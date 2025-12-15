به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی بیلد با اشاره به مذاکرات روز یکشنبه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با هیئت آمریکایی در برلین، نوشت: با وجود اعلام آمادگی کی‌یف برای پذیرش برخی شروط، واگذاری سرزمین، کماکان به عنوان خط قرمز مطرح شد.

بیلد، طرح ۲۸ بندی آمریکا را مبنای مذاکرات روز گذشته در برلین اعلام کرد و افزود: این طرح از اوکراین می‌خواهد از پیوستن به ناتو صرف‌نظر کند و ظرف ۱۰۰ روز انتخابات جدید برگزار کند؛ دو بندی که کی‌یف اعلام کرده تحت شرایطی آماده بررسی آنهاست.

این رسانه آلمانی افزود: بخش مربوط به واگذاری سرزمین‌ها با مخالفت قاطع زلنسکی روبه‌رو شده است. طبق بند ۲۱ این سند، کریمه، لوهانسک و دونتسک «به‌صورت دوفاکتو» به‌عنوان قلمرو روسیه به رسمیت شناخته می‌شوند و خطوط تماس در مناطق خرسون و زاپوریژیا، مرز دو کشور خواهند شد. همچنین پیشنهاد شده است نیروهای اوکراینی از بخش‌هایی از دونتسک عقب‌نشینی کنند.

بیلد نوشت: اگرچه زلنسکی حاضر است جنگ را در خطوط مقدم متوقف کند و کنترل دوفاکتوی روسیه بر برخی مناطق اشغالی را به‌طور موقت بپذیرد، اما عقب‌نشینی یکجانبه از دونتسک را «غیرقابل قبول» می‌داند. وی هشدار داده است که چنین اقدامی می‌تواند به اشغال سریع این مناطق از سوی روسیه منجر شود و در عمل به معنای تسلیم باشد.

زلنسکی در واکنش به پیشنهاد ایجاد منطقه اقتصادی غیرنظامی در شرق اوکراین گفت: «این را عادلانه نمی‌دانم؛ چه کسی قرار است بر آن حکومت کند؟»

وی تأکید کرد هرگونه عقب‌نشینی باید متقابل و همزمان باشد؛ موضوعی که همچنان محل اختلاف جدی است.