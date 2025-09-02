پوتین: دستیابی به اجماع برای تضمین امنیت اوکراین ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که به منظور حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای و همچنین شرکت در رژه «روز پیروزی»، در چین به سر می‌برد، تاکید کرد که رسیدن به اجماع برای تضمین امنیت اوکراین ممکن است اما نه به قیمت به خطر افتادن امنیت مسکو.

پوتین در جریان دیدار با رابرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی که او نیز در چین حضور دارد، گفت: طبیعتاً تصمیم‌گیری درباره نحوه تضمین امنیت اوکراین برعهده اوکراین است. اما همانطور که در اسناد بنیادین از جمله اسناد مرتبط با امنیت قاره اروپا آمده است، نمی‌توان به قیمت امنیت سایر کشورها به ویژه فدراسیون روسیه، این امنیت را تضمین کرد.

وی با اشاره به اینکه هدف روسیه در اوکراین تنها صیانت از منافع مسکو است، افزود: درباره روسیه هم باید گفت که ما مجبور به حفاظت از منافع و مردمی شدیم که زندگی و سرنوشت‌شان را به فدراسیون روسیه و تاریخ و رسوم ما گره زده‌اند. این ماهیت جنگ در اوکراین و منشاء آن است. دلیل (جنگ اوکراین) رفتار تهاجمی ما نیست بلکه رفتار خصمانه از سوی طرف مقابل است. ما هیچ هدف دیگری غیر از حفاظت از منافع‌مان نداریم.

پوتین تصریح کرد: قبلاً بارها گفته‌ام و به تازگی در اجلاس شانگهای هم تکرار کردم؛ علت جنگ اوکراین این است که غرب به کی‌یف برای کودتا کمک کرد. به‌رغم اینکه رهبران لهستان، فرانسه و آلمان به عنوان ضمانت‌کننده، توافق بین دولت و اپوزیسیون اوکراین را در سال ۲۰۱۴ امضا کردند، تنها چند روز بعد، کودتا اتفاق افتاد. و آنهایی که توافق را ضمانت کرده بودند، برای بازگرداندن روند سیاسی در اوکراین به هنجارهای منطبق بر قانون اساسی، هیچ تلاشی نکردند و در عوض، به حمایت از کودتاگران برخاستند. جنگ از همانجا شروع شد.

به گفته رئیس جمهور روسیه، پیوستن اوکراین به ناتو قابل قبول نیست. وی تاکید کرد: درباره ناتو موضوع متفاوت و به امنیت فدراسیون روسیه مربوط و نه امروز و کوتاه‌مدت بلکه مسئله‌ای بلندمدت است. ما این موضوع (عضویت اوکراین در ناتو) را غیر قابل قبول می‌دانیم.