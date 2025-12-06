  1. بین الملل
سفر «ماکرون» به لندن برای دیدار با مقامات ارشد انگلیس، آلمان و اوکراین

رئیس جمهور فرانسه با تکرار مواضع روسیه هراسانه خود، با انتشار پیامی از سفرش به لندن برای دیدار با رئیس جمهور اوکراین، نخست وزیر انگلیس و صدراعظم آلمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز شنبه در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد: روسیه در یک راهبرد تشدید تنش گرفتار شده و به دنبال صلح نیست! من حملات گسترده دیشب به اوکراین، به ویژه زیرساخت‌های انرژی و ریلی آن را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کنم!

رئیس جمهور فرانسه مدعی شد: باید به اعمال فشار بر روسیه برای وادار کردن آن به صلح ادامه دهیم. من روز دوشنبه به لندن سفر خواهم کرد تا با رئیس جمهور اوکراین، نخست وزیر انگلیس و صدراعظم آلمان دیدار کنم تا وضعیت و مذاکرات جاری را در چارچوب میانجیگری آمریکا بررسی کنیم.

امانوئل ماکرون سپس افزود: اوکراین می‌تواند روی حمایت بی‌دریغ ما حساب کند. این تمام تلاش‌هایی است که ما در ائتلاف مشتاقان انجام داده‌ایم. ما این تلاش‌ها را با آمریکایی‌ها ادامه خواهیم داد تا تضمین‌های امنیتی را که بدون آن نمی‌توان صلح قوی و پایداری داشت، به اوکراین ارائه دهیم؛ زیرا آنچه در اوکراین در معرض خطر است، امنیت تمام اروپا نیز هست.

