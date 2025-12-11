واکنش روسیه به دزدی دریایی آمریکا علیه ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنان امروز خود در واکنش به دزدی دریایی آمریکا گفت: مسکو امیدوار است واشنگتن در خصوص مستنداتی که باعث شد بر اساس آن دست به توقیف یک نفتکش نزدیک سواحل ونزوئلا بزند توضیح دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اوکراین گفت: ما پیشنهاد خود را در خصوص تضمین‌های امنیتی جمعی به آمریکا تحویل داده‌ایم. کریمه، دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون به روسیه متعلق بوده و بخش جدایی ناپذیر این کشور بر اساس قانون اساسی آن هستند. هر نیروی اروپایی حافظ صلح در اوکراین فوراً تبدیل به هدف مشروع ما خواهد شد.

لاوروف تصریح کرد: ما قصدی برای حمله به اروپا یا ناتو نداریم و آماده‌ایم این مسأله را از لحاظ قانونی اثبات کنیم.