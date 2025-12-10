روایت نوآورانه احکام دختران در دهمین نشست اشراق

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشستهای «دالان نوآوری اشراق» که با هدف حمایت از تولیدات فرهنگی و توسعه زیستبوم صنایع خلاق و به همت مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار میشود، دهمین نشست این مجموعه به معرفی پروژه رسانهای «احکام اختصاصی دختران ۱۱ تا ۱۸ ساله به زبان رسانه» اختصاص یافت.
حمیدرضا شمسایی مدیر عامل گردو مدیا از شرکتهای خلاق مرکز نوآوری اشراق در این نشست گفت: «احکام اختصاصی دختران ۱۱ تا ۱۸ ساله» از پروژههای این شرکت خلاق است که برای نخستین بار در جهان اسلام تولید شد و طی ۹ ماه تلاش مستمر در قالب شش قسمت به ثمر رسید.
وی افزود: هدف ما در این پروژه سادهسازی مفاهیم پیچیده وعمیق دینی برای نوجوانان بود تا بتوانند با زبانی روشن و جذاب با احکام اختصاصی خود آشنا شوند.
شمسایی ادامه داد: گردو مدیا همچون پلی عمل میکند که کتابهای قطور و محتواهای عمیق را سادهسازی کرده و آنها را به صورت قابل فهم و اثرگذار در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
وی اظهار داشت: ما برای تولید آثار رسانهای در مجموعه از هفت مرحله استفاده میکنیم که تحلیل دقیق پژوهشها، نگارش سناریوی جذاب، استوریبرد، دکوپاژ، فیلمبرداری، تدوین و دریافت بازخورد مخاطبان است.
مدیرعامل گردو مدیا بیان داشت: در واقع ما دغدغههای سازمانها و حتی کسبوکارها را میگیریم و با خلاقیت مزهدار میکنیم و شیک و جذاب تحویل مخاطبان میدهیم و از تبلیغات خلاقانه و داستانسرایی برند تا موشنگرافیک و محتوای شبکههای اجتماعی همه در قالبی حرفهای و سفارشی ارائه میشود.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مسیر توسعه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی و به منظور شناسایی، حمایت و شبکه سازی خلاقیتها و نوآوریهای فرهنگی، مبادرت به تأسیس مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق نموده است.
این نشست بخشی از برنامههای مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق در این راستا بود و علاقهمندان جهت آشنایی و کسب اطلاع بیشتر در خصوص فعالیتهای گردومدیا و سایر محصولات طراحی و توسعهیافته در این مرکز میتوانند به نشانی اینترنتی fandalan.ir مراجعه کنند.
