https://mehrnews.com/x39QgY ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۸ کد خبر 6685019 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۸ سخنرانی دختر شهید رئیسی در همایش اسوههای صبر و مقاومت استان مرکزی اراک- در این ویدئو سخنرانی دختر شهید رئیسی در همایش اسوههای صبر و مقاومت استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 29 MB کد خبر 6685019 کپی شد
