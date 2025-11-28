به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی شامگاه جمعه در آئین تشییع پیکر گلگون کفن شهید گمنام ۲۲ ساله و یادواره سرلشکر شهید رحیم آنجفی و ۸۹۲ شهید بسیجی شهرستان اراک اظهار کرد: شهدا در جایگاهی والاتر از دسترس حتی اولیای الهی قرار دارند و کرامات نقلشده از آنان تنها بخش کوچکی از عظمت مقامشان است.
وی افزود: پیامبر اسلام (ص) شهادت را شریفترین مرگ دانسته و امیرالمؤمنین (ع) شهادت را بر مرگ در بستر ترجیح میدهد و این نشاندهنده جایگاه والا و بیبدیل شهادت در نگاه اسلام است.
سردار نقدی تصریح کرد: آرزو برای شهادت، نشانه ایمان راستین و شرط ورود به بهشت است و مؤمن واقعی همواره آماده فداکاری در راه خداست.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: این روحیه در قهرمانان معاصر امت اسلامی همچون سید حسن نصرالله نیز دیده میشود که خواستار جانفشانی مکرر در راه ولایت است.
وی تأکید کرد: روحیه وفاداری یاران امام حسین (ع) در شب عاشورا الگوی فرهنگ دفاع مقدس و مکتب مقاومت است.
سردار نقدی با اشاره به اینکه شهدا نقشی فراتر از تصور انسانها در مسیر الهی ایفا میکنند افزود: شهدا ادامه دهنده مسیر پیامبران در هدایت بشر هستند و نقش آنان تحقق هدف اصلی بعثت انبیا است.
وی گفت: میدان اصلی نبرد امروز مقابله با دشمنان و شیطان است و ملت ایران با مقاومت خود توانسته حضور آمریکا را در کشور خنثی و دست آنها را از منابع ملی کوتاه کند.
سردار نقدی تأکید کرد: قدرت و فرهنگ شهادت، سرمایهای است که امنیت ملت ایران را تضمین کرده و راه پیشرفت و عزت کشور را هموار میسازد.
حضور ملت در همه صحنهها موجب پیشروی انقلاب شده است
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر نقش گسترده ملت ایران در صحنههای مختلف گفت: حضور ملت ایران محدود به میدانهای جنگ نبوده و شامل بیداری فکری، روشنگری، کمک به محرومان، جمعآوری اطلاعات کلان کشور، مسائل امنیتی و مقابله با گروهکهای ضدانقلاب نیز شده است.
وی افزود: در طول تاریخ انقلاب، دشمنان همواره از طریق نیابتیها، از نفوذ جاسوسان گرفته تا گروههای منافق و ضدانقلاب در مناطق تجزیهطلب عوامل خود اقدام کردهاند.
سردار نقدی تصریح کرد: جنگهای نظامی نظیر حمله صدام و مداخلات آمریکاییها نیز با اهداف نیابتی علیه ما طراحی شد اما ملت و نیروهای مسلح با قدرت مقابله کردند.
وی ادامه داد: موشکها و توان دفاعی ما ضربات سنگینی به دشمن وارد کرده و جبهه اصلی دشمن نتوانسته است موفقیت واقعی کسب کند.
سردار نقدی تاکید کرد: جنگ اصلی، عرصهای است که انبیا برای هدایت بشر ایجاد کردند و شهدای ما با ایثار خود ملتها را به مسیر حق هدایت کردند.
وی افزود: ایثار شهدای ما باعث بیداری ملتهای فلسطین، لبنان، یمن و عراق شد و این کشورها امروز با الهام از مقاومت دفاع مقدس در برابر تجاوزگران ایستادگی میکنند.
سردار نقدی گفت: حزبالله لبنان با نیروها و تجهیزات محدود، ارتش صهیونیستی و نیروهای متجاوز را در جنگ ۳۳ روزه و نبردهای اخیر شکست داد.
وی تصریح کرد: این پیروزیها نشاندهنده عظمت شهدای ما و نقش خون آنان در بیداری ملتهاست.
سردار نقدی افزود: پیروزی واقعی، پیشروی در مسیر اسلام و تحقق اهداف انبیا است و با استمرار حضور ملت در جبهههای مختلف، این پیشرویها هر روز گستردهتر و مؤثرتر میشود
ملت ایران تا دفع کامل تهدید از سوی متجاوزان از پای نخواهد نشست
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: پیامها و شعارهای ملت ایران در راهپیماییها به ویژه روز قدس و نمازهای جمعه، در میان ملتهای جهان بازتاب گستردهای یافته و همزمان با خیزشهای مردمی از شرق تا غرب جهان، علیه استکبار طنینانداز شده است.
وی افزود: این همراهی جهانی، پیروزی بزرگی است که ثمره خون شهدا و ایثارگری نسلهای مختلف انقلاب محسوب میشود.
سردار نقدی تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ شهادت به نسلهای آینده وظیفهای مهم و تأثیرگذار است و هر اندازه این مسیر با استقامت ادامه یابد پیروزیهای بزرگتری محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: خداوند در وعدههای خود صادق است و هیچگاه بندگان یاریگر حق را فراموش نمیکند و طبق وعده الهی، هرگاه ملتها در مسیر الهی قدم بردارند نصرت و پشتیبانی خدا نیز شامل حالشان خواهد شد.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تداوم مقاومت ملت ایران طی ۴۶ سال در برابر فشارهای بیگانه تاکید کرد: انقلاب اسلامی در برابر موجهای پیدرپی دشمنی ایستادگی کرده و این پایداری تنها با تکیه بر ایمان و اتکال به خداوند میسر شده است.
وی گفت: خداوند بارها در قرآن کریم بر حقانیت وعدههای خود تأکید کرده و ملت ایران نیز با باور عمیق به همین وعدهها مسیر انقلاب را ادامه میدهد.
سردار نقدی افزود: امروز باید از مکتب شهدا درس گرفت و با یقین و امید پیش رفت.
وی تصریح کرد: اگر دشمن بار دیگر تعدی و تجاوزی داشته باشد، ملت ایران همانند گذشته وارد میدان خواهد شد و مطابق آموزههای دینی، تا زمان دفع کامل تهدید و نابودی تجاوزگران از پای نخواهد نشست.
