به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه سادات رئیسی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین سیزدهمین همایش اسوههای صبر و مقاومت استان مرکزی اظهار کرد: جایگاه والای «حیات طیبه» و اتصال آن به مقامات بزرگ معنوی، فرصتی ارزشمند است.
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران در بستر هویت دینی و اجتماعی مردم استان مرکزی شکل گرفته و امروز نیز باید با نگاه تمدنی و قرآنی ادامه یابد.
رئیسی با اشاره به تحقیقات دانشگاهی در داخل و خارج کشور پیرامون جایگاه زن مسلمان تصریح کرد: در پژوهشهای دانشگاههای غربی و آمریکایی، یکی از پرسشهای مهم این است که زنان مسلمان چگونه توانستهاند با حفظ پوشش اسلامی و چادر در جوامع اروپای غربی، اروپای شرقی و آمریکا حضور اجتماعی خود را حفظ کنند.
وی ادامه داد: هویت زن مسلمان در برابر جریانهای حقوق زنان در غرب، جایگاهی متفاوت و قابل توجه دارد.
رئیسی تاکید کرد: زن مسلمان با تکیه بر آموزههای ادیان ابراهیمی و تمدن اسلامی توانسته است شرایط اجتماعی خود را حفظ کند در حالی که در بسیاری از جوامع غربی، هویت زن به حاشیه رانده شده است.
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت مکتب امام رضا (ع) افزود: بانوان صدر اسلام در کنار پیامبر (ص) نقش اجتماعی و سیاسی داشتند و امروز باید این هویت دینی و تمدنی را بازخوانی و منتقل کنیم.
وی تأکید کرد: بانوان مسلمان با اتکا به قرآن کریم و آموزههای اهلبیت (ع) میتوانند در جهان معاصر الگویی متفاوت از زن ارائه دهند که نه تنها در داخل کشور بلکه در عرصههای بینالمللی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
میراث فرهنگی و قرآنی امروز، یادگار حضرت امام خمینی (ره) است
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت مکتب امام رضا (ع) گفت: میراث فرهنگی و قرآنی امروز ملت ایران، یادگار گرانسنگ حضرت امام خمینی (ره) است که با اتکا به آموزههای اسلامی و انقلابی باید بهعنوان سرمایهای ماندگار به نسلهای آینده انتقال یابد.
وی افزود: حضرت زهرا (س) از آغاز بهعنوان مادر امت شناخته شد و بیعت ایشان نشاندهنده کنشگری سیاسی و اجتماعی زن مسلمان در صدر اسلام بود.
رئیسی تصریح کرد: نزول آیات قرآن در پاسخ به حضور بانوان در بیعت، نشان میدهد که زنان با شرایط ویژه میتوانند کنشگران فعال در حکومت اسلامی باشند.
وی ادامه داد: در نخستین بیعت پیامبر با مردم مدینه، زنان نیز در کنار مردان حضور داشتند و این حضور بهصورت آیهای مبارک در قرآن کریم ثبت شد.
فرزند شهید جمهور ابراهیم رئیسی با اشاره به نقش مادران و دختران شهدا در جامعه امروز گفت: بانوان مقاوم کشور ایران، ادامهدهندگان همان بیعت تاریخی هستند که با پرداخت هزینههای سنگین، مقامات معنوی بزرگی کسب کردهاند.
وی افزود: آموزش قرآن و زمینهسازی حکومت اسلامی با ایثار و شهادت گره خورده است و امروز وظیفه داریم این مسیر را ادامه و شهادت را بهعنوان قلهای ارزشمند در فرهنگ اسلامی حفظ کنیم.
رئیسی تأکید کرد: جریان فرهنگی و قرآنی امروز ما میراث حضرت امام خمینی (ره) است.
وی گفت: امام خمینی (ره) با تکیه بر فرهنگ قرآن و اهلبیت (ع) انقلاب اسلامی را بنیان نهاد و امروز میبایست این میراث را با حفظ پوشش اسلامی، فعالیتهای فرهنگی و مقاومت اجتماعی به نسلهای آینده منتقل کنیم.
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت مکتب امام رضا (ع) تصریح کرد: افتخار دختر شهید بودن، برای من بسیار والاتر و ارزشمندتر از دختر رئیسجمهور بودن است چرا که مقام شهادت، جایگاهی الهی و بیبدیل در فرهنگ اسلامی و انقلابی دارد.
وی افزود: امید است خداوند متعال سرنوشت همه مسئولان و مقامات کشور را با مسیر شهادت و ایثار گره بزند تا خدمت آنان به مردم و دین، با عالیترین مرتبه شهادت، به کمال برسد.
