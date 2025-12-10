به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ملی گرامیداشت روز زن و نکوداشت مقام مادر با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، جمعی از وزرا، مسئولان عالی رتبه، سفرا و کارداران بیش از ۲۵ کشور به همراه همسرانشان و همچنین با حضور جمعی از زنان نخبه، فرهیخته، خیر و ورزشکار در سالن اجلاس سران برگزار شد.
در این آئین، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات دولت در حوزه ارتقای جایگاه زنان و اجرای سیاستهای عدالت جنسیتی، سه دستگاه برتر اجرایی کشور در تحقق شاخصهای عدالت جنسیتی معرفی شدند و لوح تقدیر دریافت کردند. همچنین سه دستگاه و نهاد دولتی دیگر به علت حمایت از خانواده، توانمندسازی زنان، توسعه برنامههای اجتماعی و جمعیتمحور، مورد تقدیر قرار گرفتند.
در بخش دیگری از مراسم، هشت بانوی نخبه و فعال از حوزههای علمی، ورزشی، اجتماعی، کارآفرینی و فعالیتهای خیرخواهانه، به عنوان الگوهای ملی مورد تجلیل قرار گرفتند و لوح افتخار خود را از رئیسجمهور دریافت کردند.
گفتنی است، در این مراسم، نخستین دوره «جایزه ملی دستگاههای برتر در حوزه زنان» از سوی معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده با هدف ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در تحقق عدالت جنسیتی برگزار و از دستگاههای برتر در این حوزه تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم، سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف به همراه همسرانشان از جمله قطر، آذربایجان، ایرلند، نیوزیلند، زیمبابوه، سریلانکا، سیرالئون، قزاقستان، هلند، سوئیس، ونزوئلا، بولیوی و جمعی دیگر از کشورها حضور یافته بودند.
در مراسم ملی گرامیداشت روز زن و نکوداشت مقام مادر که با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در سالن اجلاس سران برگزار شد، سه دستگاه اجرایی کشور بهعنوان برترین نهادها در حوزه اجرای شاخصهای عدالت جنسیتی معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.
داشتن برنامه رسمی ارتقا عدالت جنسیتی و تطبیق با اسناد بالادستی، طرحها و برنامههای ابتکاری برای زنان شاغل و جامعه هدف، اجرای طرحهای نوآورانه در حوزه زنان و مشارکت و همکاری در برنامههای بین بخشی، بازآرایی و ایجاد ساختار و پست همتراز مدیرکل برای مشاور زنان، حضور مشاور زنان در شوراها و کمیتههای اصلی دستگاه، سهم و آمار تفکیکی زنان در پستهای مدیریتی، ارائه پیشنهادات اصلاحی در قوانین و مقررات حوزه زنان، حمایت از خانواده و تعادل کار و زندگی، ارائه شاخصهای عدالت جنسیتی دستگاه مطابق شاخصهای ملی معاونت امور زنان و خانواده و معرفی و الگوسازی زنان نخبه، موفق و اثرگذار در دستگاه از جمله شاخصهای انتخاب برترین دستگاههای اجرایی بوده است.
بر اساس ارزیابیهای رسمی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، اسکندر مؤمنی وزیر کشور به عنوان دستگاه برتر در حوزه توسعه مشارکت سیاسی و ارتقا جایگاه بانوان، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به عنوان دستگاه برتر دوم به جهت حمایت از خانواده و تهیه مسکن برای خانوادهها و توسعه جایگاه زنان در سطوح مدیریت عالی و میانی و مناسب سازی مسیرها و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی احمد میدری به عنوان دستگاه برتر سوم به جهت توانمندسازی و ارتقا اجتماعی زنان ارائه خدمات مستقیم به زنان معرفی شدند.
همچنین مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، محسن ضیایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان نیز به جهت حمایت از زنان و خانواده، زنان سرپرست خانوار و اقدامات مؤثر در حوزه توسعه و پیشرفت زنان و خانواده تقدیر شدند.
