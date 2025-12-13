به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا دراولین همایش تخصصی نهجالبلاغه ستاد فراجا و پلیسهای تخصصی که با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولان و کارکنان فراجا برگزار شد، با اشاره به نعمت زیستن در عصر انقلاب اسلامی اظهار داشت: خدا را شاکریم که ما را در عصری آفرید که امام راحل (ره) هویت واقعی انسان را احیا کرد، راه مستقیم را به بشر نشان داد، مسیر رسیدن به هدف را هموار ساخت و مقصد الهی را در برابر دیدگان انسانها قرار داد.
وی افزود: امروز نیز خداوند را شاکریم که در عصری زندگی میکنیم که عصر شهید و شهادت است و در مجموعهای خدمت میکنیم که بستر تعالی، صعود و شهادت را فراهم کرده و مسیر شهدا را همواره در مقابل دیدگان ما قرار میدهد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه این همایش فرصتی برای تجدید پیمان با نهجالبلاغه، رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر است، تصریح کرد: آمدهایم با نهجالبلاغه اماممان و با راهی که امیرالمؤمنین علی علیهالسلام برای بشریت ترسیم کرده، پیمان ببندیم تا این مسیر را قویتر، محکمتر و با تلاشی گستردهتر ادامه دهیم و به هدف متعالی آن برسیم.
وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این نشست و همایشهای نهجالبلاغه در سطح کشور، گفت: این برنامهها میتواند دلها را به نور نهجالبلاغه منور و زندگی ما را به رنگ و بوی الهی و قرآنی آراسته کند. از فرماندهی محترم فراجا، فرماندهان، مسئولان و همه عزیزانی که در صحنه و پشت صحنه برای برگزاری این نشست تلاش کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
حجتالاسلام والمسلمین شیرازی با اشاره به جایگاه نهجالبلاغه در شناخت شخصیت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام بیان داشت: اگر بخواهیم علی بن ابیطالب علیهالسلام را بهصورت جامع بشناسیم، باید نهجالبلاغه را مرور کنیم. نهجالبلاغه سند عملی سیره و رفتار امیرالمؤمنین و تبیین شخصیت عملی آن حضرت در جامعه بشری است؛ کتابی که خطبهها، نامهها و حکمتهای علی علیهالسلام را در خود جای داده است.
وی ادامه داد: نهجالبلاغه جلوهگاه حق و حقیقت و بیانگر تمامی نیازهای بشر است. این کتاب شریف، تفسیر قرآن کریم و «برادر قرآن» است و بدون نهجالبلاغه، درک عمیق قرآن، حاکمیت الهی، انسانیت انسان و مسیر کمال امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر جهانی بودن پیام نهجالبلاغه گفت: نهجالبلاغه متعلق به شیعه یا حتی صرفاً مسلمانان نیست، بلکه متعلق به کل جامعه بشری است؛ همانگونه که قرآن، اسلام و پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله متعلق به همه انسانها هستند.
وی با اشاره به توجه اندیشمندان غیرشیعه به نهجالبلاغه خاطرنشان کرد: ابنابیالحدید و دیگر اندیشمندان اهل سنت و حتی اندیشمندان مسیحی، با تدبر در نهجالبلاغه به عمق معارف آن پی بردهاند. شیخ محمد عبده، عالم برجسته اهل سنت، نهجالبلاغه را معجزهای در زندگی خود دانسته که مسیر جدیدی را پیش روی او گشوده است.
وی با اشاره به تدوین نهجالبلاغه توسط سید رضی در قرن چهارم هجری، تأکید کرد: دشمنان اسلام همواره تلاش کردهاند جامعه بشری را از قرآن و نهجالبلاغه که مکمل یکدیگرند، دور نگه دارند، اما این دو کتاب الهی همچنان چراغ راه بشریت و نسخه نجات انسان معاصر هستند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در ادامه سخنان خود با اشاره به یک روایت تاریخی گفت: یکی از علمای برجسته ایرانی مقیم لبنان، سالها پیش نهجالبلاغه را با دقت فراوان خامهزنی و تدوین کرده و این اثر به زبان عربی در لبنان به چاپ رسیده است. وی یکی از نسخههای این اثر را در اختیار بنده قرار داد و تأکید داشت که این نسخه نیز نهجالبلاغهای کامل نیست؛ موضوعی که نشان میدهد عمق و گستره معارف علوی فراتر از آن چیزی است که تاکنون به دست ما رسیده است.
وی افزود: متأسفانه غربیها با هدف جدا کردن ملتها، بهویژه ملت ایران، از قرآن و نهجالبلاغه، تلاش کردند فرهنگ غربی را جایگزین کلام خدا، کلام امیرالمؤمنین علی علیهالسلام و اولیای الهی کنند و این مسیر را بهعنوان الگوی پیشرفت به جامعه ما تحمیل کنند.
حجتالاسلام والمسلمین شیرازی با اشاره به نفوذ تدریجی غرب در ایران تصریح کرد: در یکی از نشستها مطرح شد که از حدود سال ۱۸۰۰ میلادی، نفوذ غرب در کشور ما شکل حاکم به خود گرفت؛ هرچند پیش از آن نیز نفوذهایی وجود داشت. انگلیسیها از مسیر هند وارد شدند و بعدها با روی کار آمدن رضاخان و محمدرضا شاه، زمینه برای حضور و نفوذ آمریکاییها فراهم شد.
وی ادامه داد: در این روند، مجموعهای از اقدامات هدفمند صورت گرفت؛ از احداث دبیرستانها و دانشگاهها گرفته تا جذب بودجههای خارجی، اعزام دانشآموزان و دانشجویان با بورسیه به آمریکا و سپس معرفی و تبلیغ این افراد در رسانهها و مطبوعات بهعنوان الگوهای موفق، تا بهتدریج فرهنگ غربی در جامعه ایرانی نهادینه شود.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر جایگاه علمی و معنوی ایران در جهان خاطرنشان کرد: ایران از نظر علمی و معنوی، همواره در سطح جهانی مطرح بوده است. در مقالات و پژوهشهای متعدد به عظمت دانشمندان ایرانی از قرن دوم هجری تاکنون اشاره شده و نامهای بزرگی در حوزههای کلام، فلسفه، ریاضیات، جغرافیا و فیزیک به چشم میخورد. در این میان، سید رضی بهعنوان گردآورنده نهجالبلاغه، با فصاحت و بلاغت کمنظیر خود، نقش مهمی در انتقال معارف علوی ایفا کرده است؛ اثری که حتی در عراق نیز بهعنوان قله بلاغت شناخته میشود.
وی افزود: نهجالبلاغه امروز در محافل علمی و معنوی جهان، چه در میان مسلمانان و چه غیرمسلمانان، بهعنوان متنی عمیق، فصیح و اثرگذار شناخته شده است و بسیاری از بزرگان، مفسران و اندیشمندان از عظمت آن سخن گفتهاند؛ موضوعی که مورد تأیید علمایی همچون علامه طباطبایی نیز قرار گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین شیرازی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: معظمله تأکید دارند که برای جبران فاصله جامعه با نهجالبلاغه، باید این کتاب شریف دستهبندی و تقسیمبندی شود و گروههایی برای حفظ، فهم و بهکارگیری خطبهها، نامهها و حکمتهای آن شکل گیرد تا نهجالبلاغه وارد زندگی روزمره مردم شود. به تعبیر ایشان، باید با نهجالبلاغه انقلاب فرهنگی انجام داد و بدون این کتاب، فرهنگسازی عمیق و ماندگار ممکن نیست.
وی ادامه داد: نهجالبلاغه باید بهصورت جدی وارد مدارس، کلاسها و نظام آموزشی شود تا دانشآموزان و دانشجویان، متن عربی آن را بیاموزند. لازم است از بهترین نویسندگان و مترجمان استفاده شود تا ترجمههایی روان، زیبا و قابل فهم ارائه گردد. امروز میتوان نهجالبلاغه را در قالب کتابهای درسی و آموزشی گنجاند تا نسلهای آینده با این گنجینه الهی انس بگیرند و آن را حفظ کنند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مبانی آموزشی، تربیتی و فرهنگی خود، بهشدت به نهجالبلاغه نیازمند است و برای حفظ و تعالی نظام اسلامی، ناگزیر باید به این کتاب شریف رجوع کرد. بیتردید ادامه این مسیر، نیازمند تبیین بیشتر و تعمیق مباحثی است که در این مجال بهصورت اجمالی مطرح شد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در جمعبندی سخنان خود، پیام اصلی نهجالبلاغه را هدایت جامع بشر دانست و گفت: نهجالبلاغه پس از قرآن کریم، دومین منبع بزرگ هدایت بشری است؛ کتابی که هم دستورهای معنوی دارد و هم اصول حکمرانی الهی را تبیین میکند و راه نجات انسان و جامعه را نشان میدهد.
وی با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) درباره نهجالبلاغه خاطرنشان کرد: امام راحل در سال ۱۳۶۰ و نیز در پیام خود به کنگره هزاره نهجالبلاغه در اردیبهشت همان سال، بر جایگاه ممتاز این کتاب تأکید داشتند و ما امروز بیش از هر زمان دیگر به عملکردن ساده، صادقانه و مستمر به این معارف نیازمندیم؛ دعوتی که از آن زمان تاکنون همچنان پابرجاست.
حجتالاسلام والمسلمین شیرازی با تأکید بر ضرورت عملیاتیکردن نهجالبلاغه در زندگی فردی و اجتماعی تصریح کرد: باور ما این است که اگر قرآن و نهجالبلاغه وارد زندگی انسانها شود، بخش عمدهای از مشکلات بشری حل خواهد شد. بسیاری از آسیبها و بحرانها، نتیجه فاصله گرفتن از این دو منبع الهی است. نهجالبلاغه نباید محدود به یک همایش یا یک مقطع زمانی خاص باشد، بلکه باید هر روز، جلوهای از آموزههای آن در زندگی ما جاری شود.
وی در ادامه، راهکارهایی برای زندهسازی نهجالبلاغه ارائه کرد و گفت: استفاده روزانه از قرآن و نهجالبلاغه در خانهها، خواندن منظم چند سطر یا یک حکمت از نهجالبلاغه، و حتی آغاز انس با دین از طریق ترجمه قرآن، میتواند گامهای مؤثری در این مسیر باشد. اهل ایمان باید خود را عادت دهند که هر روز با این معارف زندگی کنند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به الگوهای عینی انس با نهجالبلاغه افزود: سیره امیرالمؤمنین علی علیهالسلام، زندگی علمی و فکری علامه محمدتقی جعفری و همچنین سلوک رهبر معظم انقلاب اسلامی، نمونههای روشن ارتباط عملی با قرآن و نهجالبلاغه است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب جلسات تفسیر نهجالبلاغه برگزار میکردند و بسیاری از علما و اندیشمندان با این کتاب، سبک زندگی متفاوتی یافتهاند.
وی هدف نهایی این مسیر را چنین تبیین کرد: مقصود آن است که نهجالبلاغه در کنار قرآن، وارد متن زندگی روزمره ما شود تا جامعهای الهی، عمیق و معنادار شکل بگیرد و انسانها با الهام از هدایت امامان و اولیای الهی، بهتدریج به مقام خلیفهاللهی نزدیک شوند.
حجتالاسلام والمسلمین شیرازی با دعا برای توفیق الهی گفت: از خداوند متعال میخواهیم که ما را در عمل به دستورات امیرالمؤمنین علی علیهالسلام موفق بدارد، رضایت قلب آن حضرت را شامل حال ما کند، سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب اسلامی را مستدام بدارد و این جمع را با نور شهدای گرانقدر همواره منور نگه دارد.
