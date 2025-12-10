رسیدگی به شناورهای رهاشده باید در سطح کارگروه ملی پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، الهمراد عفیفیپور در ششمین نشست کمیته بررسی سوانح دریایی به میزبانی معاونت دریایی این ادارهکل اظهار کرد: شناورهای رهاشده تنها یک معضل محدود یا فنی نیست، بلکه یک مسئله فراگیر ملی است که نیازمند ورود دستگاههای مختلف از جمله شیلات، وزارت اطلاعات، نیروهای نظامی و انتظامی و جهاد کشاورزی در قالب کارگروه مدیریت سواحل و بنادر است.
وی با بیان اینکه اجرای دستورالعملهای مرکزی در حوزه دریایی با برخی تعارضها همراه بوده، توضیح داد: اگرچه این تعارضها وجود دارد، اما نمیتوان اجرای مقررات را متوقف کرد بنابراین لازم است ضمن ادامه اجرا، موضوعات حقوقی اصلاح و شفافسازی شود.
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه واحد حقوقی این سازمان نیز باید در بازنگری مسئولیتهای مالی و حقوقی تعریفشده برای سازمان مشارکت فعال داشته باشد، گفت: بخشی از چالشها به تعارض مصوبات دولت با دستورالعمل ساماندهی بنادر غیرتجاری برمیگردد.
عفیفیپور افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی، برخی بنادر مردمی را بهعنوان بنادر چندمنظوره مصوب کرده که با برخی بندهای دستورالعمل ساماندهی تناقض دارد، این موضوع نیز باید در کارگروه ملی مطرح و حلوفصل شود.
وی در ادامه با اشاره به مصوبه ممنوعیت استفاده از موتورهای بنزینی سنتی گفت: اگرچه برخی این شناورها را از منظر میراث فرهنگی دارای ارزش میدانند، اما رسیدگی به مسائل فنی، ایمنی و حقوقی آنها ضروری است، از طرفی ساخت، ثبت و نظارت بر شناورهای صیادی نیز برعهده سازمان شیلات است و این ساختار در دنیا نمونههای مشابه دارد.
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به پیچیدگیهای اجتماعی حوزه شناورهای سنتی اضافه کرد: جایگزینی شناور سنتی با شناور فلزی ۵۰۰ تنی از نظر اقتصادی بهصرفه نیست و نمیتوان مدل سنتی را با الگوهای صنعتی مقایسه کرد، بنابراین باید با حفظ شرایط موجود، اقدامات اصلاحی و نظارتی را پیش برد.
