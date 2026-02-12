برگزاری نشست نقد و بررسی «الهیات ضعیف»

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی الهیات ضعیف به همت گروه کلام اسلامی و الهیات جدید پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست، حجت‌الاسلام محمد کاشی‌زاده، مدیر مؤسسه فقه و علوم انسانی امام رضا(ع)، به ارائه دیدگاه‌های خود خواهد پرداخت و دبیری علمی برنامه را قاسم بابایی بر عهده دارد.

این نشست روز یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳ در قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت مجازی نیز از طریق سامانه اسکای‌روم به نشانی skyroom.online/ch/iict/naghd در این برنامه شرکت کنند.