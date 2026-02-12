خبرگزاری مهر- گروه استانها: دشتهای سبز لرستان این روزها صحنه نبردی خاموش است؛ نبردی میان دستهایی که میخواهند خاک را از هویت کشاورزیاش جدا کنند و قانونی که چون نگهبانی امین بر سر مرزهای این سرزمینهای حاصلخیز ایستاده است. در سایه سکوت مزارع، گشتهایی در حرکتند تا مبادا دیمی به بتن، یا باغی به ویلا تبدیل شود.
حفظ اراضی کشاورزی و باغی به عنوان سرمایههای ملی و پشتوانه امنیت غذایی، از اولویتهای سیاستهای کلان کشور است.
یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور در سالهای اخیر با مأموریت نظارت و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز زمینهای کشاورزی، فعالیت خود را آغاز کرده و در استان لرستان به دلیل گستردگی این اراضی، اقدامات گستردهای انجام داده است.
سرهنگ اسماعیل افشاری اقدم، فرمانده این یگان، در گفتوگو با خبرنگار مهر، جزئیات عملکرد یگان در لرستان را تشریح و رویکرد جدید پیشگیرانه و فرهنگساز این نهاد را تبیین کرد.
وی با بیان تاریخچه تشکیل این یگان گفت: یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور در سال ۱۳۹۷ براساس ماده ۳۵ قانون احکام دائمی کشور تشکیل شد. این یگان از همان سال مأموریت خود را آغاز کرده و یکی از وظایف اصلی آن جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی در سطح کشور است.
وی با اشاره به فعالیت ویژه این یگان در استان لرستان افزود: استان لرستان به دلیل دارا بودن اراضی کشاورزی و باغی گسترده، جزو اولویتهای این یگان قرار دارد و اقدامات گستردهای در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تعرضات غیرمجاز صورت گرفته است.
عملکرد یگان در لرستان در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشور عملکرد یگان در استان لرستان در ۱۱ ماهه سال جاری را تشریح کرد و گفت: در این مدت بیش از ۱۷۲۷ مورد شناسایی در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون صورت گرفته و بیش از ۸۷۱ مورد جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی طبق تبصره ۲ انجام شده است.
وی در ادامه به اقدامات یگان در حوزه اجرای احکام نیز اشاره کرد و افزود: همچنین بیش از ۱۰۰ مورد اجرای احکام مربوط به ماده ۳ قانون، مبنی بر جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در استان انجام شده است.
هدف یگان حفاظت امور اراضی
سرهنگ افشاری با تأکید بر اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی اظهار داشت: هدف اصلی یگان حفاظت امور اراضی، صیانت از سرمایههای ملی و جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و باغی است. اقدامات یگان در لرستان، نمونهای از اجرای مأموریتهای ملی در سطح استانها و همکاری با دستگاههای اجرایی و قضایی برای حفاظت از منابع کشاورزی کشور است.
وی تأکید کرد: یگان حفاظت امور اراضی کشور با تمام توان و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، مصمم است هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را شناسایی و اقدامات پیشگیرانه و اجرایی لازم را در جهت صیانت از اراضی کشاورزی و باغی در استانهای کشور به ویژه لرستان انجام دهد.
رویکرد پیشگیرانه یگان حفاظت
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشور، در ادامه مصاحبه با خبرنگار مهر با بیان سیاستهای جدید یگان اظهار داشت: یکی از سیاستهای اصلی یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور، اقدامات پیشبینانه و پیشگیرانه است. این رویکرد که با تدابیر رئیس سازمان امور اراضی کشور تدوین شده، به ما اجازه میدهد پیش از وقوع تغییرات غیرمجاز، از آنها جلوگیری کنیم و مسیر روشنی در حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی ترسیم نماییم.
اقدامات فرهنگسازی و همکاری با نهادها
وی افزود: در سه ماه گذشته، یگان حفاظت موظف شد تا اقدامات فرهنگسازی را در سطح گستردهای انجام دهد. این اقدامات شامل حضور در مدارس و دانشگاهها، مساجد، جلسات با دهیاران و نشست با کشاورزان برتر استان به ویژه در لرستان بوده است.
سرهنگ افشاری ادامه داد: هدف این برنامهها، ایجاد تعامل مستقیم با مردم و نهادهای محلی است تا آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی و مضرات تغییر کاربری غیرمجاز افزایش یابد. خوشبختانه در این مدت مردم با ما همکاری و تعامل خوبی داشتند و حضور فرماندهان یگان در مدارس و دانشگاهها، بازخورد مثبت و مؤثری در سطح جامعه داشته است.
مشارکت مردم، عامل موفقیت اقدامات پیشگیرانه
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشور با تأکید بر نقش مردم در تحقق اهداف یگان گفت: تعامل مردم و کشاورزان در استان لرستان، زمینهساز موفقیت برنامههای پیشگیرانه و کاهش تغییر کاربری غیرمجاز شده است. هرچه مشارکت مردم در این حوزه افزایش یابد، امکان حفاظت از سرمایههای ملی و منابع کشاورزی کشور بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت امور اراضی کشور با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، اقدامات پیشگیرانه و فرهنگسازی را ادامه خواهد
حسینی: داد تا از اراضی کشاورزی و باغی استانها بهویژه لرستان صیانت شود و تغییر کاربری غیرمجاز به حداقل برسد.
تبیین اهمیت زمین و امنیت غذایی
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشور با اشاره به اهمیت فرهنگی و اجتماعی این اقدامات، افزود: یکی از محورهای اصلی برنامههای یگان، تبیین ارزش زمین و اهمیت حفظ آن است. زمین، تضمین امنیت غذایی آیندگان است و ما وظیفه داریم این میراث ارزشمند را به نسلهای بعدی بسپاریم.
او با دعوت از مردم برای همکاری با یگان گفت: مردم میتوانند هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۳۱ به یگان حفاظت گزارش دهند. پس از اعلام، گشتهای یگان در محل حاضر شده و از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری خواهند کرد.
قدردانی از همکاری سازمانهای دولتی
سرهنگ افشاری همچنین از همکاری دستگاهها و سازمانهای دولتی در حفظ اراضی کشاورزی و باغی قدردانی کرد و اظهار داشت: حمایت و تعامل سازمانها در استان لرستان، نقش مهمی در حفاظت از زمین سبز و تضمین امنیت غذایی آیندگان دارد. این همراهی باعث شده اقدامات یگان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و دسترسی به نتایج ملموس در این حوزه ممکن گردد.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشور در پایان تأکید کرد: با استمرار اقدامات پیشگیرانه، فرهنگسازی و مشارکت مردم، میتوانیم تغییر کاربری غیرمجاز را کاهش دهیم و زمینهای کشاورزی و باغی لرستان را به عنوان سرمایه ملی و امانت آیندگان حفظ کنیم.
نظر شما