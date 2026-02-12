۲۰ کشته در پی وقوع توفان «گِزانی» در ماداگاسکار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، BNGRC روز پنجشنبه اعلام کرد که ۳۳ نفر زخمی و ۲۷۴۱ نفر دیگر به عنوان یک اقدام پیشگیرانه از مناطق تحت تاثیر توفان تخلیه شده‌اند. در مجموع، ۱۲ منطقه در چهار منطقه در بخش‌های شرقی و مرکزی کشور تحت تأثیر این توفان قرار گرفته‌اند.

مقامات اعلام کردند که در منطقه آتسیانانا در شرق ماداگاسکار، این توفان خسارات گسترده‌ای وارد کرده است. توفان گزانی روز سه‌شنبه در شهر شرقی تواماسینا به خشکی رسید و سپس از مرکز ماداگاسکار عبور کرد و به تدریج به یک توفان گرمسیری قوی تبدیل شد.

مقامات از ساکنان خواستند که هوشیار باشند و دستورالعمل‌های ایمنی را به شدت رعایت کنند. خطوط هوایی ماداگاسکار روز چهارشنبه تمام پروازها را لغو کرد، در حالی که دانشگاه آنتاناناریوو تمام فعالیت‌های اداری و دانشگاهی را برای آن روز به حالت تعلیق درآورد.

سازمان هواشناسی مالاگاسی پیش‌بینی کرد که در ساعات آینده بارندگی مداوم ادامه داشته باشد و انتظار می‌رود شرایط آب و هوایی به تدریج از اواخر روز پنجشنبه بهبود یابد.