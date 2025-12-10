علم الهدی: «میرمحمد صادقی» نماد نبوغ علمی و خدمت اجتماعی مؤمنانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در مراسم اولین سالگرد مرحوم حاج سید علاءالدین میرمحمد صادقی که در سالن همایش‌های تالار شهر مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: یاد بزرگان از دنیا رفته تنها برای تسلای خاطر بازماندگان نیست، بلکه بازخوانی زندگی آنان مکتبی زنده از آموزش و تربیت ایمانی است. زندگی شخصیت‌هایی مانند مرحوم میرمحمد صادقی مجموعه‌ای از ابتکار، علم و خدمت است و مرور آن، خود دوره‌ای از درس انسان‌سازی محسوب می‌شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: مرحوم صادقی در حوزه علم، ابتکار و امور عام‌المنفعه، عمر پربرکتی داشت و استعداد و توان علمی خود را در مسیر پیشرفت جامعه و خدمت به مردم صرف کرد. اندیشه و فعالیت اقتصادی او نیز در جهت منافع عمومی و خیر جمعی بود و از این رو، زندگانی او تابلو روشنی برای هر انسان دغدغه‌مند به شمار می‌آید.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع وابستگی به اهل‌بیت (ع) پرداخت و گفت: وابستگی به خاندان پیامبر دو گونه است؛ یک نوع وابستگی عاطفی است که در میان مسلمانان رواج دارد و نوع دیگر، وابستگی واقعی و اخلاقی است که در عمل، زهد، عبادت و رفتار اجتماعی متجلی می‌شود. عشق به اهل‌بیت (ع) اگر به شباهت رفتاری و معنوی با آنان نینجامد، ارزش و پایداری ندارد.

علم الهدی در تبیین این معنا با اشاره به سخن امیرالمؤمنین (ع) تصریح کرد: حضرت فرمودند: «سعی کنید شبیه ما باشید»؛ یعنی دلدادگی به اهل‌بیت (ع) تنها در گریه و احساس خلاصه نمی‌شود، بلکه در اخلاق، رفتار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی معنا می‌یابد. انسانِ وابسته به اهل‌بیت (ع) باید در فضای فکری، خانوادگی و اجتماعی خود، روش و سبک زندگی اهل بیت (ع) را انعکاس دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: برادران و خواهران ما امروز در دو فضای متفاوت زندگی می‌کنند؛ برخی در فضای فکری و اخلاقی اهل‌بیت (ع) قرار دارند، یعنی نگاه و رفتارشان رنگ ولایت دارد؛ و برخی دیگر در فضایی بیگانه از این سبک زیست می‌کنند. وابستگی حقیقی زمانی شکل می‌گیرد که انسان بکوشد در فکر و عمل، به سیرت اولیای دین نزدیک شود.

وی در تجلیل از شخصیت مرحوم میرمحمد صادقی افزود: او نمونه‌ای از انسانِ مؤمن، خلاق و اهل خیر بود که استعداد بالای خود را وقف پیشرفت جامعه کرد. چه در محیط دانشگاه آزاد اسلامی، چه در حوزه اقتصادی و فرهنگی، نگاه او همیشه کلان و مردمی بود. در نشست‌های مشورتی، اندیشه و تحلیل‌های او نشان از نبوغ فکری و ژرف‌نگری داشت؛ به‌گونه‌ای که ناظر دغدغه عدالت اجتماعی و پیشرفت امت اسلامی بود.

علم الهدی اضافه کرد: یاد چنین انسان‌هایی برای جامعه درس‌آموز است. نباید تنها به ذکر خاطره بسنده کنیم، بلکه باید در منش و روش آنان تأمل کنیم. مرحوم صادقی در کار و عمل خود انگیزه‌ای جز رضای خدا نداشت و در حوزه‌های اقتصادی نیز همواره سعی می‌کرد سود فعالیت‌ها به نفع عموم تمام شود، نه گروه یا فرد خاص. همین ویژگی، او را به الگوی شفاف و الهام‌بخش برای نسل جوان تبدیل کرده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: امید است خداوند متعال روح آن مرحوم را در زمره‌ی دوستان و هم‌نشینان اهل‌بیت (ع) قرار دهد و این مجلس یادبود نیز مایه‌ی برکت و رحمت برای همه‌ی حاضران باشد.