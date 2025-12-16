علم الهدی:کافه نشینی و قلیان بستر پنهان گسترش اعتیاد جوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در آئین افتتاحیه سلسله کارگاه‌های آموزشی نهضت فراگیر پیشگیری از اعتیاد (یاری‌گران زندگی) که در سالن همایش شهدای سلامت برگزار شد، اظهار کرد: خدمات ارزشمند و ایثارگری‌های گران‌سنگ عزیزان ما در نهاد مقدس مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور و نیروی انتظامی شایسته بالاترین تقدیر است. بی‌تردید یکی از عرصه‌هایی که انقلاب اسلامی توانسته اثرگذاری خود را به دنیا نشان دهد، حوزه مبارزه با مواد مخدر بوده است؛ به‌گونه‌ای که ملت‌های مختلف جهان مجاهدت‌ها و فداکاری‌های نیروهای ما، به‌ویژه در محور اقتدار فراجا و نیروی انتظامی، را به‌خوبی مشاهده کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: درباره زیان‌ها و آثار مخرب مواد مخدر سخنان، مقالات و مطالب بسیاری گفته شده است؛ اما مسئله اصلی، نحوه مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌گذاری در این حوزه است. ما در این مسئله با سه مقوله «مواد مخدر»، «اعتیاد» و «معتاد» مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه مواد مخدر و اعتیاد، هر دو حوزه‌ای مبارزاتی هستند و باید با برخوردی قاطع، سخت‌گیرانه و براندازانه با آن‌ها مواجه شد، گفت: اما «معتاد» موضوع مبارزه نیست، بلکه بیماری است که نیازمند درمان و حمایت است.

ضرورت سیاست گذاری امنیتی برای مقابله با تولید داخلی مواد مخدر

علم الهدی تصریح کرد: نکته مهم در سیاست‌گذاری این است که اگر بررسی کنیم، بخش عمده شهدا و قربانیان ما در مبارزه با مواد مخدر، در مسیر مقابله با جریان‌های تجاری و ترانزیتی به شهادت رسیده‌اند؛ در حالی که خسارات اصلی مواد مخدر از ناحیه تولید و توزیع داخلی، متوجه نسل جوان، خانواده‌ها و جامعه ماست. این پرسش جدی مطرح است که آیا صحیح است مبارزه‌ای را دنبال کنیم که بهره آن به دشمنان ما برسد و هزینه‌ها و تلفاتش متوجه ملت خودمان باشد؟ در مقابل، تولید و توزیع داخلی مواد مخدر، ضربه مستقیم به امنیت اجتماعی و بنیان خانواده‌ها وارد می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بدیهی است تصمیم‌گیری در این حوزه، امری کاملاً امنیتی، نظامی و انتظامی است و باید در سطوح عالی مانند شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد؛ اما انتظار این است که سیاست‌گذاری‌ها و هدف‌گذاری‌ها، بیش از گذشته به سمت مقابله با تولید و توزیع داخلی سوق پیدا کند تا نسل جوان کشور نجات یابد.

دخانیات، دروازه اصلی اعتیاداست

وی با بیان اینکه مسئله دوم، مبارزه با اعتیاد است، اضافه کرد: متأسفانه باید اعتراف کرد که ما در کشور مبارزه جدی با اعتیاد نداریم؛ زیرا با عوامل و مدخل‌های اعتیاد برخورد ریشه‌ای نشده است. مهم‌ترین مدخل اعتیاد، دخانیات است. در این حوزه، جریان مبارزاتی قدرتمند و منسجمی وجود ندارد؛ در حالی که اگر مبارزه‌ای جدی با دخانیات شکل بگیرد، یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های ورود به اعتیاد بسته خواهد شد.

علم الهدی ادامه داد: بخش مهمی از گرایش جوانان و نوجوانان به دخانیات، از درون خانواده‌ها آغاز می‌شود. متأسفانه در خانواده‌هایی که مادران به استعمال دخانیات مبتلا هستند، به‌دلیل نفوذ عاطفی و روحی مادر، احتمال گرایش فرزندان به دخانیات بسیار بیشتر است. امروز شاهد پدیده نگران‌کننده‌ای هستیم که استعمال دخانیات در میان بانوان، نسبت به گذشته و حتی نسبت به مردان افزایش یافته است؛ امری که در سال‌های گذشته کمتر سابقه داشته است.

کافه‌نشینی و قلیان؛ بستر پنهان گسترش اعتیاد در میان جوانان

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ابراز کرد: از سوی دیگر، کافه‌نشینی‌ها، دورهمی‌ها و تجمعاتی که با محوریت قلیان و دخانیات شکل می‌گیرد، به کانون‌های خطرناک گسترش اعتیاد تبدیل شده‌اند. هرچند ممکن است تصور شود قلیان آسیب کمتری دارد، اما در واقع این فضاها نقطه آغاز مسیر اعتیاد هستند و پس از آن، مواد مخدر وارد میدان می‌شود. اگر با این مراکز و این سبک از تجمعات که بستر انواع فساد اجتماعی را نیز فراهم می‌کنند، در چارچوب احکام شرع و قوانین کشور برخورد شود، بخش بزرگی از مسیر اعتیاد مسدود خواهد شد.

وی عنوان کرد: اگر مدخل‌های اعتیاد بسته شود، خودِ اعتیاد شکل نخواهد گرفت و در نتیجه مبارزه با مواد مخدر بسیار آسان‌تر می‌شود. در این صورت حتی نیازی به برخورد گسترده با مواد مخدر نخواهد بود؛ زیرا تقاضایی برای مصرف باقی نمی‌ماند.

علم الهدی بار دیگر از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های فراجا، نیروی انتظامی و قوه قضائیه تشکر و قدردانی کرد و گفت: شهادت‌ها، ایثارگری‌ها و اقدامات مؤثر این عزیزان در نجات جامعه از خطری بزرگ، شایسته قدردانی است. خوشبختانه عملکرد دستگاه قضائی نیز در این حوزه قابل توجه بوده و با جدیت بیشتر، اثرگذاری آن افزایش خواهد یافت.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: اعتیاد زخمی عمیق و ویرانگر است که اگر خانواده یا فردی به آن مبتلا شود، همه هستی او را نابود می‌کند. خوشبختانه همه نخبگان علمی و سیاسی کشور به عمق این فاجعه واقف‌اند و حمایت عمومی از مبارزه با اعتیاد وجود دارد. اما باید دانست که آغاز این مبارزه، از **درون خانواده‌ها**ست. بی‌تفاوتی خانوادگی و عادی‌سازی دخانیات، خطر قطعی اعتیاد را برای جوانان و نوجوانان بی‌گناه به همراه دارد.