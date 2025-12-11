  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

علم الهدی: جامعه در مسئله زن و حجاب وارد مرحله «جهاد عملی» شده است

علم الهدی: جامعه در مسئله زن و حجاب وارد مرحله «جهاد عملی» شده است

مشهد- نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: امروز جامعه در مسئله زن و حجاب وارد مرحله «جهاد عملی» شده و فعالیت‌های بدون طرح و ابتکار نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه گاه نتیجه معکوس دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در مراسم اختتامیه طرح شیعه که سالن اجتماعات مؤسسه پژوهشی اسلامی شناسی حضرت زهرا (س) برگزار شد، اظهار کرد: امروز مصادف با ولادت بانوی برتر جهان آفرینش، حضرت صدیقه طاهره (س) است؛ بانویی که بزرگ‌ترین زن در عرصه خلقت شناخته شده و به اعتبار وجود مبارک ایشان، این روز «روز زن» نام گرفته است. این نام‌گذاری، زنده‌ترین و جامع‌ترین ملاکی است که می‌تواند جایگاه والای زن را تبیین کند؛ چراکه حضرت فاطمه زهرا (س) «سیدة نساء العالمین» است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: برای فهم عظمت ذوات مقدسه ولایت و خاندان پیامبر، در زیارت جامعه کبیره عبارتی داریم که می‌فرماید: «صدق الله لکم انوارا… فجعلکم الله فی بیوته.» خداوند ارواح و حقیقت وجودی اهل بیت (ع) را به صورت انوار آفرید و در «بیوت» ی قرار داد که محل ذکر الهی و مجرای فیض اوست. این بیوت همان خانواده اهل بیت (هم) است؛ خانه‌هایی که خداوند اذن داده است ذکر او در آن‌ها بلند شود و مقربان الهی در آن‌ها سیر الی‌الله داشته باشند.

وی ادامه داد: در روایتی از امام معصوم نیز آمده است که اگر این انوار مقدس در ابدان قرار نمی‌گرفت، انسان‌ها هرگز امکان ارتباط و بهره‌گیری از آنان را نداشتند. به تعبیر دیگر، بدن‌های مطهر اهل بیت (ع)، ابزار منت‌گذاری خدا بر بشریت است. وجود مقدس حضرت زهرا (س) نیز در چنین «بیتی» قرار گرفت و نقش اساسی ایشان در احیای انسانیت، امامت و ولایت، حقیقتی است که تاریخ اسلام بر آن گواهی می‌دهد.

علم الهدی تصریح کرد: مسئله مهم برای شما بانوان فرهیخته، طلبه و استاد این است که وابستگی زنان به حضرت زهرا (س) امری فراگیر است؛ تمام زنان عالم، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، در گستره سرپرستی و سیادت حضرت قرار دارند، هرچند خود آگاه به این وابستگی نباشند. اما نسبت شما طلاب با حضرت، نسبتی ویژه و مأموریتی خاص است؛ خدمتگزاری به آستان مقدس صدیقه طاهره به شما سپرده شده است. شما موظفید این درگاه را پاکیزه نگاه دارید و فضای خدمت به ولایت را از هر آلودگی پیراسته کنید. این افتخاری است که به عنوان طلبه و روحانی بر عهده شما نهاده شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مرحومه خانم مقدسی که بنیان‌گذار این مؤسسه اسلام‌شناسی بود، از آغاز در فضای علمی ویژه‌ای رشد یافت. ایشان در فقه، اصول و تفسیر، جایگاهی برجسته داشتند؛ این بانوی بزرگوار با پشتوانه علمی و شخصیت استوار خود، مؤسسه اسلام‌شناسی را بنیان گذاشت و این نهاد مقدس به برکت اخلاص و نوآوری‌های ایشان بالید و تا امروز مورد توجه اهل علم قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: وی از آغاز، روحیه ابتکار و طرح‌ریزی داشت. بسیاری از قوانین، برنامه‌ها و ساختارهای اولیه مؤسسه، حاصل طراحی‌های ابتکاری ایشان بود. اکنون نیز آنچه برای ما اهمیت دارد، جایگاه شما خواهران در حوزه مسائل زنان و مسئله حجاب است. شرایط امروز جامعه، صرفاً یک وضعیت پژوهشی یا بحث نظری نیست؛ بلکه «میدان جهاد عملی» است. نرم‌افزارهای علمی و پژوهشی لازم‌اند اما کافی نیستند؛ امروز نیازمند حرکت‌های عمیق، مبتکرانه و طراحی شده‌ایم.

علم الهدی عنوان کرد: متأسفانه بسیاری از تشکل‌ها در برخوردهای اجتماعی خود فاقد طرح و ابتکار هستند و فعالیت‌ها گاه نتیجه معکوس می‌دهد، زیرا بر مبنای احساسات لحظه‌ای و واکنش‌های مقطعی بنا شده‌اند. اما اگر پشت این حرکت‌ها، اندیشه عمیق و طراحی عالمانه شما اساتید و طلاب مؤسسه اسلام‌شناسی قرار گیرد، قطعاً نتیجه متفاوت خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ابراز کرد: امروز ما نیازمند برنامه‌های منسجم، عمیق و طراحی‌شده برای مقابله با بی‌حجابی، فساد و منکرات اجتماعی هستیم. بحمدالله مؤسسه اسلام‌شناسی ظرفیت ابتکار را دارد و شما می‌توانید با طرح‌ها و اندیشه‌های خود، حرکت‌های مؤثر و بنیادین رقم بزنید. با چنین ابتکاراتی، میدان مجاهدت اجتماعی آباد خواهد شد و دشمنانی که به دنبال ضربه‌زدن به دین و مشوه‌سازی چهره نظام از طریق مسئله زن و حجاب‌اند، قطعاً ناکام خواهند ماند.

کد خبر 6685710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها