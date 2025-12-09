آیت الله علم الهدی از پروژه های عمرانی حرم امام رضا(ع) بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علم الهدی در حاشیه بازدید دوساعته از رواق‌های مبارک امیرالمؤمنین (ع) و امام حسین (ع) در حرم مطهر رضوی، با تأکید بر ارزش معنوی این‌گونه اقدامات اظهار کرد: ساخت و احداث چنین بناهای ارزشمندی که در مسیر تعالی معنوی مردم انجام می‌شود، قطعاً توشه‌ای ارزشمند برای مهندسان و همه دست‌اندرکاران این پروژه خواهد بود.

امام جمعه مشهد ضمن اشاره به بهره‌گیری از توان مهندسان داخلی در اجرای این طرح بزرگ افزود: در این پروژه عظیم، هنر معماری با قدرت مهندسی به‌خوبی آمیخته شده است.

وی بیان کرد: وجود فضاهایی با نام مبارک امیرالمؤمنین (ع) و امام حسین (ع) در حرم علی بن موسی الرضا (ع) ضرورتی بود که اکنون به‌خوبی محقق شده است.

علم الهدی در پایان با قدردانی از عوامل اجرایی گفت: بی‌تردید، بهره‌مندی زائران از این رواق‌ها پس از اتمام پروژه، ثواب و پاداشی جاودانه را برای شما عزیزان رقم خواهد زد.