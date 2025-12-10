برگزاری مراسم جشن ولادت حضرت زهرا(س) در دلگان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر عصر چهارشنبه با حضور جمعی از مادران فارس و بلوچ و با هدف تجلیل از مقام زن در آئین‌های معنوی و فرهنگی در شهر دلگان برگزار شد.

در این مراسم بر نقش بی‌بدیل زن در تربیت نسل اسلامی و تقویت بنیان خانواده تأکید شد.

این مراسم شامل برنامه‌های متنوعی از جمله سخنرانی، مدیحه‌سرایی، شعرخوانی و اهدای جوایز به بانوان فعال در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بود.

حجت الاسلام حمید بامری امام جمعه شهر دلگان در این مراسم ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س)، ایشان را الگوی کامل حیات اسلامی برای همه زنان جهان دانست و افزود: سیره عملی حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) نشان‌دهنده جایگاه رفیع زن در تعالی خانواده و جامعه است.

برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی، غرفه‌های کتاب با موضوع شخصیت حضرت فاطمه (س) و تجلیل از مادران نمونه از دیگر بخش‌های این مراسم بود.