گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) در محله سعیدآباد باغستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و بزرگداشت روز مادر و زن، به همت مدیریت شهری باغستان و با حضور گسترده شهروندان در سالن امیرکبیر محله سعیدآباد برگزار شد.

این آئین با حضور محمدرضا شمسایی شهردار باغستان، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی، جلوه‌ای ویژه یافت. برنامه‌های متنوع فرهنگی شامل آئین‌های مناسبتی، اجراهای هنری و بخش‌های مشارکتی، فضای مراسم را با نشاط معنوی و فرهنگی همراه کرد.

محمدرضا شمسایی شهردار باغستان در سخنرانی خود ضمن تبریک این روز خجسته، با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان الگوی جامع زن مسلمان، بر اهمیت تقویت برنامه‌های توانمندسازی بانوان، ارتقای مشارکت اجتماعی آنان و نقش‌آفرینی زنان در توسعه شهری تأکید کرد. وی همچنین نقش خانواده و مادران را در شکل‌دهی به جامعه‌ای پویا و متعادل، حیاتی دانست.

علیمحمدی رئیس شورای اسلامی شهر باغستان نیز در سخنان خود با تبیین جایگاه زن در منظومه فرهنگی جامعه، توجه مدیریت شهری به حوزه خانواده و بانوان را از راهبردهای اصلی برنامه‌ریزی شهری عنوان کرد و بر استمرار برنامه‌های فرهنگی با محوریت نقش اجتماعی زنان تأکید نمود.