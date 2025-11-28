به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان با تبریک روز مجلس، بر ضرورت انتخاب آگاهانه نمایندگان، نظارت مسئولانه و همکاری همگانی برای تقویت این نهاد مردمی تأکید کرد.

امام جمعه دلگان با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس، سه درس اصلی از زندگی این شهید والامقام را برای جامعه و مجلس برشمرد: شجاعت در ابراز حق و ایستادگی در برابر ناروایی‌ها، ساده‌زیستی و مردمداری و همچنین نظارت و پاسخگویی در برابر مردم و قانون.

وی در ادامه محور اصلی سخنان خود را موضوع تقوا دانست و با استناد به خطبه متقین از امام علی (ع)، تقوا را سپری محافظ معرفی کرد که انسان را از گناه بازمی‌دارد و موجب آرامش قلب و گشایش در زندگی می‌شود.

شهادت فرمانده حزب‌الله نشانه شکست راهبردی رژیم صهیونیستی است

حجت الاسلام بامری همچنین با تسلیت شهادت سردار هیثم علی الطباطبائی از فرماندهان ارشد حزب‌الله، این حادثه را نشانه شکست راهبردی رژیم صهیونیستی عنوان کرد.

امام جمعه دلگان به مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، از این قشر به عنوان نماد صبر و فداکاری یاد کرد و تجلیل ویژه‌ای از آنان به عمل آورد.

حجت‌الاسلام بامری در پایان با اشاره به گلایه‌های مردم از تعرفه‌های سنگین برق، خواستار بررسی و شفاف‌سازی محاسبات تعرفه‌ها توسط مسئولان شد.