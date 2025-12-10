دهستانی: الگوبرداری بانوان از سیره فاطمی افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی، شامگاه چهارشنبه به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، در جمع بانوان شاغل در اداره کل زندانهای استان یزد حاضر شد و با تبریک سالروز میلاد حضرت زهرا (س)، مقام مادر را بهانهای برای گرامیداشت نقش محوری مادران در تربیت انسانها و شکلدهی فرهنگ جامعه دانست.
وی با استناد به حدیثی از پیامبر اعظم (ص) درباره جایگاه رفیع بانوان، بیان کرد: پیامبر اعظم (ص) به زنان لقب اسوه حسنه را اعطا کردند؛ لقبی که شایسته تمامی مادران است. همچنین ایشان حضرت زهرا (س) را ام ابیها خطاب کردند و اگر این مقام را به درستی درک کنیم، متوجه خواهیم شد که حضرت زهرا (س) مادر معنوی همه شیعیان جهان هستند.
دهستانی افزود: الگوبرداری بانوان سرزمین ما از سیره حضرت زهرا (س) یک افتخار ویژه محسوب میشود، همان گونه که شهدای ما در دوران دفاع مقدس با ذکر یا زهرا از این بانوی بزرگ اسلام مدد میجستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در ادامه، ضمن قدردانی صمیمانه از بانوان شاغل در اداره کل زندانها، تأکید کرد: کارمندان زن ما، علاوه بر ایفای مسئولیتهای سنگین مادری و خانوادگی، در امور سازمانی و اداری نیز نهایت مسئولیتپذیری را به نمایش میگذارند و زحمات فراوانی متحمل میشوند. شایسته است که همواره قدردان تلاشهای بیوقفه این عزیزان باشیم.
این آئین بزرگداشت با حضور مدیرکل بانوان و خانواده استانداری، مدیرکل امنیتی استانداری یزد، فرماندار یزد و جمعی از مسئولین اداره کل زندانها برگزار شد و در ادامه مسئولان از زندان مرکزی یزد و بند نسوان بازدید به عمل آورده و روز زن و مادر را به بانوان زندانی تبریک گفتند.
همچنین در یک گفتوگوی صمیمی با بانوان به بررسی مسائل و مشکلات موجود در این بخشها پرداخته و بر ضرورت حمایتهای اجتماعی مستمر از بانوان زندانی تاکید شد.
نظر شما