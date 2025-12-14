  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

برگزاری مراسم میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) در بیمارستان امام علی کرمانشاه

مراسم بزرگداشت سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و جمعی از کارکنان در بیمارستان امام علی(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، ظهر یکشنبه با حضور مسئولان، مدیران و جمعی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه برگزار شد.

در این آئین، علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ضمن تبریک این میلاد فرخنده و گرامیداشت مقام والای زن و مادر، اظهار کرد: شناخت عمیق و الگوگیری آگاهانه از سیره نورانی ائمه اطهار (ع) و به‌ویژه حضرت فاطمه زهرا (س)، مسیری روشن برای تعالی فردی، اخلاقی و اجتماعی جامعه فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نقش اثرگذار و روزافزون بانوان در عرصه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی، این روز خجسته را به‌طور ویژه به بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و بانوان نمونه منتخب در حوزه‌های مختلف تبریک گفت و از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آنان قدردانی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان افتخارات علمی این دانشگاه افزود: شماری از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در جمع یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارند که مایه مباهات مجموعه دانشگاه است و خوشبختانه بخشی از این افتخار به بانوان فرهیخته و توانمند دانشگاه اختصاص دارد.

سروش در پایان با تأکید بر حمایت از جایگاه و نقش بانوان در نظام سلامت، ابراز امیدواری کرد با عنایات الهی، زمینه خدمت‌رسانی هرچه بهتر و مؤثرتر به بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیش از پیش فراهم شود.

