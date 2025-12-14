برگزاری مراسم میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) در بیمارستان امام علی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، ظهر یکشنبه با حضور مسئولان، مدیران و جمعی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه برگزار شد.

در این آئین، علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ضمن تبریک این میلاد فرخنده و گرامیداشت مقام والای زن و مادر، اظهار کرد: شناخت عمیق و الگوگیری آگاهانه از سیره نورانی ائمه اطهار (ع) و به‌ویژه حضرت فاطمه زهرا (س)، مسیری روشن برای تعالی فردی، اخلاقی و اجتماعی جامعه فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نقش اثرگذار و روزافزون بانوان در عرصه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی، این روز خجسته را به‌طور ویژه به بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و بانوان نمونه منتخب در حوزه‌های مختلف تبریک گفت و از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آنان قدردانی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان افتخارات علمی این دانشگاه افزود: شماری از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در جمع یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارند که مایه مباهات مجموعه دانشگاه است و خوشبختانه بخشی از این افتخار به بانوان فرهیخته و توانمند دانشگاه اختصاص دارد.

سروش در پایان با تأکید بر حمایت از جایگاه و نقش بانوان در نظام سلامت، ابراز امیدواری کرد با عنایات الهی، زمینه خدمت‌رسانی هرچه بهتر و مؤثرتر به بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیش از پیش فراهم شود.