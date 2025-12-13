شهردار صباشهر: بانوان شاغل در شهرداری نقشی مؤثر در اداره شهر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین واژیر، در جمع خبرنگاران، حضرت فاطمه زهرا (س) را الگویی کامل برای زنان دانست و اظهار داشت: نام‌گذاری روز مادر به نام این بانوی بزرگ، نشان‌دهنده جایگاه والای زن در فرهنگ ناب اسلامی است.

وی با اشاره به تعهد، دقت و روحیه مسئولیت‌پذیری بانوان شاغل در شهرداری صباشهر گفت: این بانوان با حضور فعال خود، نقش مؤثری در اداره شهر ایفا می‌کنند.

شهردار صباشهر در ادامه به مسئولیت‌های چندوجهی بانوان اشاره کرد و افزود: بانوان پس از اشتغال در شهرداری، در منزل نیز به مسئولیت‌های مهمی مانند خانه‌داری، مادری و همسرداری می‌پردازند.

در این مراسم، حسین واژیر به همراه معاونین خود از خدمات بانوان شاغل در شهرداری تقدیر کرد و بر لزوم حمایت و تکریم جایگاه زن و مادر در محیط کار تأکید نمود و برای تمامی بانوان، به ویژه شاغلان شهرداری صباشهر، آرزوی موفقیت کرد.