  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

طرح خروج آمریکا از ناتو به کنگره ارائه شد

طرح خروج آمریکا از ناتو به کنگره ارائه شد

نماینده جمهوری‌خواه آمریکا، طرح خروج این کشور از پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «توماس مَسی» نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد طرحی را برای خروج واشنگتن از ناتو ارائه کرده است.

وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، ناتو را «یادگار دوران جنگ سرد» عنوان کرد و افزود: «باید از ناتو خارج شویم و این هزینه‌ها را صرف دفاع از کشور خود کنیم، نه کشورهای سوسیالیستی.»

به گفته این عضو مجلس نمایندگان آمریکا، متن طرح برای لغو عضویت آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی، تقدیم کنگره شده است.

در این طرح، تأکید شده که کشورهای اروپاییِ عضو ناتو توان اقتصادی و نظامی لازم برای دفاع از خود را دارند و با وجود از دست رفتن کارکردهای گذشته این ائتلاف، روند گسترش آن از سال ۱۹۹۹ ادامه یافته است.

سند مذکور همچنین تصریح می‌کند که ناتو، دیگر با علایق آمریکا در حوزه امنیت ملی همخوانی ندارد.

هنوز، روشن نیست این طرح چه زمانی در مجلس نمایندگان آمریکا بررسی خواهد شد زیرا ابتدا باید در کمیته‌های تخصصی ارزیابی شود.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در سال ۱۹۴۹ با امضای وزیران خارجه ۱۲ کشور، از جمله آمریکا و چند کشور اروپای غربی، تشکیل شد و اکنون ۳۲ عضو دارد.

روسیه، گسترش ناتو به شرق و نزدیک شدن به مرزهای این کشور را یکی از مهمترین دلایل شروع جنگ اوکراین اعلام کرده است.

کد خبر 6684536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      9 0
      پاسخ
      امریکا دیگر به ناتو احتیاج ندارد بار سنگین امنیت را خودشان بردوش بگیرند تابحال اروپا برای آمریکا جنگیدند الان نوبت آمریکاست برای اروپا بجنگد کنار میکشد
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خروج آمریکا از ناتو یعنی فاتحه استعمارگران پیر اروپاست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها