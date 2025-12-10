طرح خروج آمریکا از ناتو به کنگره ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «توماس مَسی» نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد طرحی را برای خروج واشنگتن از ناتو ارائه کرده است.

وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، ناتو را «یادگار دوران جنگ سرد» عنوان کرد و افزود: «باید از ناتو خارج شویم و این هزینه‌ها را صرف دفاع از کشور خود کنیم، نه کشورهای سوسیالیستی.»

به گفته این عضو مجلس نمایندگان آمریکا، متن طرح برای لغو عضویت آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی، تقدیم کنگره شده است.

در این طرح، تأکید شده که کشورهای اروپاییِ عضو ناتو توان اقتصادی و نظامی لازم برای دفاع از خود را دارند و با وجود از دست رفتن کارکردهای گذشته این ائتلاف، روند گسترش آن از سال ۱۹۹۹ ادامه یافته است.

سند مذکور همچنین تصریح می‌کند که ناتو، دیگر با علایق آمریکا در حوزه امنیت ملی همخوانی ندارد.

هنوز، روشن نیست این طرح چه زمانی در مجلس نمایندگان آمریکا بررسی خواهد شد زیرا ابتدا باید در کمیته‌های تخصصی ارزیابی شود.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در سال ۱۹۴۹ با امضای وزیران خارجه ۱۲ کشور، از جمله آمریکا و چند کشور اروپای غربی، تشکیل شد و اکنون ۳۲ عضو دارد.

روسیه، گسترش ناتو به شرق و نزدیک شدن به مرزهای این کشور را یکی از مهمترین دلایل شروع جنگ اوکراین اعلام کرده است.