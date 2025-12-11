به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش ادارهکل هواشناسی مازندران، وضعیت هوای استان در روز پنجشنبه بهصورت نیمهابری تا ابری پیشبینی میشود و از ساعات شب با نفوذ سامانه بارشی، شرایط جوی بهتدریج همراه با بارندگی در اغلب نقاط استان خواهد شد.
این سامانه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات سبب مهآلودگی، کاهش دید افقی و بارش برف میشود؛ ازاینرو به رانندگان توصیه میشود هنگام تردد در محورهای کوهستانی از تجهیزات زمستانی استفاده کرده و احتیاط لازم را داشته باشند.
همچنین بر اساس اعلام ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران، تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان بهصورت دوطرفه برقرار است و هیچگونه انسداد گزارش نشده است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که با توجه به پیشبینی بارشها، رانندگان شرایط جوی را در نظر بگیرند.
