۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۳

هوای مازندران ابری است؛ تردد عادی در راه‌ها

هوای مازندران ابری است؛ تردد عادی در راه‌ها

ساری - وضعیت هوای استان مازندران در روز پنجشنبه به‌صورت نیمه‌ابری تا ابری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش اداره‌کل هواشناسی مازندران، وضعیت هوای استان در روز پنجشنبه به‌صورت نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و از ساعات شب با نفوذ سامانه بارشی، شرایط جوی به‌تدریج همراه با بارندگی در اغلب نقاط استان خواهد شد.

این سامانه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات سبب مه‌آلودگی، کاهش دید افقی و بارش برف می‌شود؛ ازاین‌رو به رانندگان توصیه می‌شود هنگام تردد در محورهای کوهستانی از تجهیزات زمستانی استفاده کرده و احتیاط لازم را داشته باشند.

همچنین بر اساس اعلام اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران، تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان به‌صورت دوطرفه برقرار است و هیچ‌گونه انسداد گزارش نشده است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که با توجه به پیش‌بینی بارش‌ها، رانندگان شرایط جوی را در نظر بگیرند.

