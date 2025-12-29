هوای مازندران نیمه ابری است؛ پرهیز از سفرهای غیرضروری در کوهستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام ادارهکل هواشناسی مازندران، با نفوذ سامانه ناپایدار جوی، در مناطق کوهستانی و مرتفع استان شاهد بارشهای پراکنده، مهآلودگی و کاهش دید خواهیم بود. همچنین وزش باد نسبتاً شدید در برخی نقاط پیشبینی میشود.
هواشناسی به شهروندان و بهویژه رانندگان در محورهای کوهستانی توصیه کرد با رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی تردد کنند.
مسافران از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از مسافران خواست از انجام سفرهای غیرضروری بهویژه در محورهای کوهستانی و ارتفاعات غربی استان خودداری کنند.
سرهنگ هادی عبادی با بیان اینکه سامانه بارشی جدید از روز یکشنبه وارد استان شده و تا اوایل صبح دوشنبه فعال خواهد بود، افزود: این سامانه موجب بارش باران و برف بهویژه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات غرب مازندران میشود.
وی با اشاره به مخاطرات این سامانه بارشی گفت: لغزندگی جادهها، کاهش دید، ریزش سنگ و احتمال رانش زمین از جمله پیامدهای این شرایط جوی است و رانندگان باید با احتیاط کامل تردد کنند.
رئیس پلیس راه مازندران با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، خاطرنشان کرد: همراه داشتن تجهیزات زمستانی، پرهیز از تردد در ساعات شب و توجه به هشدارهای پلیس و هواشناسی برای رانندگان بهویژه در محورهای کوهستانی ضروری است.
