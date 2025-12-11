هوای اصفهان بارانی و قابل قبول است؛ شاخص قهجاورستان بر مدار بنفش

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ۹ صبح پنجشنبه بیستم آذرماه با میانگین ۷۵ AQI در وضعیت قابل قبول است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۶۱، پارک زمزم ۵۳، بزرگراه خرازی با عدد ۵۹، میدان انقلاب و ولدان ۶۳، خیابان پروین اعتصامی با عدد ۹۸، رهنان ۶۷، فرشادی ۶۹، فیض ۷۱ و کاوه ۷۶ AQI وضعیت قابل قبول و در ایستگاه هزار جریب با عدد ۵۰، میرزا طاهر ۲۷، دانشگاه صنعتی ۴۷، رودکی ۳۲ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص هوای اصفهان در ایستگاه خیابان جی (کردآباد) با عدد ۱۶۱ و سپاهان‌شهر ۱۵۹ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه زینبیه با عدد ۱۲۸ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

امروز نیز ایستگاه شهر کاشان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و قهجاورستان با میانگین عدد ۲۶۱ بنفش و بسیار ناسالم است.

بارش باران در اصفهان در ساعت انتشار این گزارش آغاز شده است. هواشناسی پیش‌بینی کرده است که امروز فعالیت سامانه بارشی مناطق مرکزی استان را فرا می‌گیرد. با وجود این، هواشناسی اعلام کرده است که به دلیل مه و دود احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا نیز محتمل است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

