هوای مازندران ابری؛ کندوان بسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان مازندران امروز دوشنبه ابری است و براساس اعلام هواشناسی استان، سامانه بارشی جدیدی از عصر امروز وارد استان می‌شود که پیامد آن بارندگی در مناطق مختلف و بارش برف در ارتفاعات خواهد بود.

هواشناسی مازندران اعلام کرد: با نفوذ این سامانه، ابرناکی آسمان افزایش یافته و بارش باران ابتدا در نواحی ساحلی و جلگه‌ای آغاز می‌شود. در مناطق کوهستانی و محورهای ارتفاعی استان نیز بارش برف پیش‌بینی شده و احتمال لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید وجود دارد. کاهش نسبی دما، وزش باد و تشدید ناپایداری‌های جوی از دیگر اثرات ورود این سامانه عنوان شده است.

همچنین راهداری مازندران اعلام کرد: جاده کندوان امروز از ساعت ۷ تا ۱۹ بسته است و تردد تنها از مسیرهای جایگزین انجام می‌شود. سایر محورهای ارتباطی استان بدون مشکل و با جریان روان تردد در دسترس هستند و تیم‌های راهداری در آمادگی کامل برای مدیریت شرایط جوی قرار دارند.