به گزارش خبرنگار مهر سید مجتبی علوی مقدم صبح دوشنبه در مراسم افتتاح برخی از پروژههای هفته دولت در شهرستان بیرجند، اظهار کرد: علیرغم تحریمهای دشمن و مشکلاتی که در حوزه اعتباری با آن رو به رو بودهایم تعداد پروژه های هفته دولت در خراسانجنوبی ۳۷ درصد افزایش داشته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسانجنوبی بیان کرد: اگر در استان با مشکلاتی چون خکشسالی رو به رو هستیم ولی در کنار آن از پتانسیلها و نعمتهایی چون انرژی خورشیدی و معدنی برخوردار هستیم.
علوی مقدم با اشاره به افتتاح نیروگاه انرژی خورشیدی اداره کل منابع طبیعی خراسانجنوبی و برنامههای این سازمان در مهار روان آبها، ادامه داد: امیدواریم که شرایط برای استفاده از انرژیهای نوین و پاک بیش از گذشته فراهم شود.
وی افزود: هرگاه مردم به عنوان مشارکت کننده در طرحها با سازمانها و دستگاههای اجرایی همکاری داشتهاند به صورت ویژه و برجستهای در اهداف طرح موفق شدهایم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسانجنوبی گفت: بر اساس دستور استاندار خراسانجنوبی طی دو ماه آینده دستگاههای اجرایی در خصوص تأمین منابع ملی و جذب آن مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن در اختیار مردم قرار میگیرد.
علوی مقدم با اشاره به تحویل ماشین آلات و برخی تجهیزات آتشنشانی به دهیاریها در هفته دولت اظهار کرد: دولت در راستای رشد و رفع مشکلات روستاها اقدامات بسیار خوبی برداشته که البته تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی بیان کرد: خدمات نظام اسلامی در خصوص تأمین زیر ساخت در روستاها از جمله آب، برق و گاز با گذشته قابل مقایسه نیست و در کنار آن در خصوص موضوع مهمی چون اشتغال جوانان روستا غفلت صورت گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسانجنوبی یادآور شد: دهیاریها باید در خصوص نحوه عمکرد صحیح در زمانهای بحرانی چون آتش سوزیها آموزش لازم را دیده و در این زمینه آمادگی داشته باشند.
