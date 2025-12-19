علوی مقدم: تمامی مدارس خراسان شمالی شنبه دایر است

سید مجتبی علوی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شنبه تمامی مدارس استان به‌صورت حضوری فعالیت خواهند داشت و هیچ تعطیلی اعلام نشده است.

وی در ادامه افزود: روند آموزشی مدارس در تمامی مقاطع و شهرهای استان طبق روال عادی ادامه خواهد داشت و مدیران مدارس موظف هستند تمهیدات لازم برای رفاه و ایمنی دانش‌آموزان را فراهم کنند تا سرمای هوا خللی در روند آموزشی ایجاد نکند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالب تأکید کرد: والدین و دانش‌آموزان نگران شرایط جوی نباشند و با رعایت نکات ایمنی و پوشش مناسب، حضور در مدارس بدون مشکل خواهد بود، همچنین در صورت صدور هرگونه تصمیم جدید از سوی ستاد مدیریت بحران استان، اطلاع‌رسانی به‌موقع انجام خواهد شد تا شهروندان از آخرین وضعیت مدارس مطلع باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری والدین، معلمان و مسئولان مدارس، حتی در روزهای سرد زمستان، روند آموزشی دانش‌آموزان استان به‌صورت منظم و ایمن ادامه خواهد یافت و هیچ خللی در تحصیل ایجاد نمی‌شود.