  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

علوی مقدم: تمامی مدارس خراسان شمالی شنبه دایر است

علوی مقدم: تمامی مدارس خراسان شمالی شنبه دایر است

بجنورد- معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع استان شنبه به‌صورت حضوری ادامه خواهد داشت.

سید مجتبی علوی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شنبه تمامی مدارس استان به‌صورت حضوری فعالیت خواهند داشت و هیچ تعطیلی اعلام نشده است.

وی در ادامه افزود: روند آموزشی مدارس در تمامی مقاطع و شهرهای استان طبق روال عادی ادامه خواهد داشت و مدیران مدارس موظف هستند تمهیدات لازم برای رفاه و ایمنی دانش‌آموزان را فراهم کنند تا سرمای هوا خللی در روند آموزشی ایجاد نکند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالب تأکید کرد: والدین و دانش‌آموزان نگران شرایط جوی نباشند و با رعایت نکات ایمنی و پوشش مناسب، حضور در مدارس بدون مشکل خواهد بود، همچنین در صورت صدور هرگونه تصمیم جدید از سوی ستاد مدیریت بحران استان، اطلاع‌رسانی به‌موقع انجام خواهد شد تا شهروندان از آخرین وضعیت مدارس مطلع باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری والدین، معلمان و مسئولان مدارس، حتی در روزهای سرد زمستان، روند آموزشی دانش‌آموزان استان به‌صورت منظم و ایمن ادامه خواهد یافت و هیچ خللی در تحصیل ایجاد نمی‌شود.

کد خبر 6694804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امیر IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 2
      پاسخ
      چرا تو کانال شاد نزاشتن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها