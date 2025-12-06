خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ وجود ایرادات گسترده در جاده‌های برون‌شهری و معابر درون‌شهری خراسان شمالی این روزها به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های رانندگان و شهروندان تبدیل شده است؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد ناامنی در تردد، هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری خودروها را نیز به مردم تحمیل می‌کند. مشاهدات میدانی خبرنگار مهر و گلایه‌های مکرر رانندگان نشان می‌دهد که چاله‌های عمیق، نشست‌های طولی، آسفالت‌های ترک‌خورده و نبود علائم هشداردهنده در بسیاری از مسیرها، به یک چالش همگانی تبدیل شده است.

خسارت از جیب مردم، سهل‌انگاری از طرف مسئولان

رضا محمدی، راننده تاکسی بین‌شهری در مسیر بجنورد–آشخانه، می‌گوید: ماه گذشته فقط برای تنظیم جلوبندی و تعویض کمک‌ها بالای چهار میلیون تومان هزینه کردم. هر بار از همین مسیر رد می‌شویم انگار داریم از روی مین رد می‌شیم. انگار هیچ‌کس مسئول رسیدگی نیست.

اسماعیل راننده سرویس مدارس شیروان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جاده شیروان–زیارت کم عرض، بدون حاشیه و خاکی است و پر از دست‌اندازهای خطرناک می‌باشد. در روزهای پنج‌شنبه و ایام مناسبتی، تردد در این مسیر بسیار بالاست و احتمال تصادف خودروها و موتورسیکلت‌ها افزایش می‌یابد. متأسفانه این مسیر بارها باعث وقوع حوادث مرگبار شده است و حتی چند نفر از شهروندان جان خود را از دست داده‌اند. ما بارها به مسئولان محلی و راهداری اعتراض کرده‌ایم، اما تاکنون اقدام مؤثری برای اصلاح مسیر انجام نشده است.

کشاورز ساکن روستای برزلی شیروان، گفت: به درخواست اهالی روستا، نماینده مردم وعده آسفالت جاده را داد، اما تنها چند کیلومتر از مسیر تا خود روستا آسفالت شد و بقیه راه همچنان خاکی و پرخطر باقی مانده است. تردد برای خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی با مشکلات جدی روبه‌روست و هر بار باعث خسارت به وسایل نقلیه می‌شود. سال‌هاست که اقدامی جدی برای بهبود وضعیت این جاده انجام نشده و مردم مجبورند با خطر بالای تصادف کنار بیایند. امیدواریم مسئولان هرچه سریع‌تر اقدامات اساسی برای ایمن‌سازی مسیر انجام دهند.

حسین نژاد، شهروند دیگری از زیارت به لوجلی، افزود: حداقل ماهی یک یا دو بار در این جاده کم عرض و پرپیچ، حادثه مرگبار رخ می‌دهد و بسیاری از خودروها و موتورسیکلت‌ها دچار مشکل می‌شوند. متأسفانه بیشتر جاده‌های روستایی استان کم عرض هستند و هیچ برنامه‌ای برای عریض‌تر کردن آنها در طول سال‌ها اجرا نشده است. عبور و مرور در این مسیر هم برای مردم عادی و هم برای خودروهای سنگین دشوار است. مسئولان باید توجه بیشتری به ایمنی جاده‌ها و زندگی مردم داشته باشند.

دانشجوی دانشگاه کوثر بجنورد، نیز گفت: جاده پرپیچ‌وخم و پر از دست‌انداز تخته ارکان، شرایط مناسبی برای رفت و آمد دانشجویان ندارد. زمانی که سایت دانشگاه در این محدوده ساخته شد، برنامه‌ای برای تسهیل عبور و مرور در نظر گرفته نشده بود. ما بارها به مسئولان محلی اعتراض کرده‌ایم و خواستار اصلاح مسیر شدیم، اما تاکنون اقدامات سطحی و موقت انجام شده است. تنها گاهی روکش آسفالت بهسازی می‌شود، اما تردد بالای خودروها به‌ویژه به دلیل قرار گرفتن بیمارستان امام حسن (ع) باعث می‌شود مشکلات همچنان پابرجا بماند.

هزینه‌هایی که حل نمی‌شود

چرخه تکراری تعمیر جاده و دوباره خرابی گزارش‌های غیررسمی از تعمیرگاه‌های خودرو در استان نشان می‌دهد که میزان مراجعات به دلیل خرابی جلوبندی و آسیب‌های ناشی از ناهمواری جاده‌ها در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

یک تعمیرکار بجنوردی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: حداقل ۴۰ درصد مراجعات مرتبط با خرابی‌هایی است که مستقیم از وضعیت بد معابر ناشی می‌شود. این آمار طی دو سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.

شهروندان خواستار پاسخگویی و اقدام فوری افزایش خسارات بر دوش مردم

در شرایطی که هزینه قطعات و تعمیرات به‌شدت بالا رفته، باعث نارضایتی روزافزون شهروندان شده است. بسیاری از رانندگان بر این باورند که کم‌توجهی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، علاوه بر مشکلات اقتصادی، امنیت جانی مردم را هم تهدید می‌کند.

علی‌اکبر احمدی، راننده مسافرکش در فاروج، می‌گوید: ما که از مسئولان انتظار معجزه نداریم، فقط می‌خواهیم جاده‌ای که سالی چند هزار خودرو از آن عبور می‌کنند، حداقل استاندارد داشته باشد. مردم تا کی باید هزینه کوتاهی دیگران را بدهند

آن‌گونه که از گفته‌های رانندگان، مشاهدات میدانی و گزارش‌های تعمیرگاهی برمی‌آید، نشان می‌دهد که مسئله فرسودگی راه‌ها به یک چالش جدی و ساختاری تبدیل شده است؛ چالشی که ابعاد آن فراتر از یک نارضایتی روزمره بوده و مستقیم بر کیفیت زندگی، امنیت جانی و توان اقتصادی مردم اثر می‌گذارد.

در شرایطی که هزینه سرویس و تعمیر خودرو طی دو سال اخیر جهش قابل توجهی داشته، هرگونه آسیب ناشی از ناهمواری و نقص در راه‌ها می‌تواند فشار مالی سنگینی بر خانوارها تحمیل کند؛ فشاری که بسیاری از مردم آن را «تحمیل خسارت به جای خدمت‌رسانی» توصیف می‌کنند.

رانندگان بارها تأکید کردند که این خسارات نه نتیجه بی‌احتیاطی آنان، بلکه ناشی از کوتاهی‌هایی است که مسئولان باید برای رفع آن پیش‌قدم باشند. از سوی دیگر، تداوم این وضعیت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ملموسی به همراه دارد. کاهش اعتماد عمومی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، آسیب به کسب‌وکارهای مرتبط، افت سرعت جابه‌جایی بار و مسافر، و افزایش تصادفات تنها بخشی از تبعاتی است که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند.

نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، اصلاحات سطحی و مقطعی، و نبود بودجه کافی برای نگهداری اصولی راه‌ها سبب شده مشکل نه‌تنها برطرف نشود، بلکه هر سال گسترده‌تر نمود پیدا کند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با نقشه‌راهی دقیق، زمان‌بندی شفاف و تخصیص بودجه مناسب به میدان بیایند و به جای اقدامات کوتاه‌مدت و وصله‌ای، رویکردی پایدار و زیرساختی اتخاذ کنند. مردم استان، که سال‌هاست هزینه خرابی معابر را از جیب خود پرداخت کرده‌اند، حق دارند شاهد تحول واقعی و ملموس در کیفیت جاده‌ها باشند. بی‌تردید حل این معضل نیازمند همکاری مشترک میان شهرداری‌ها، راهداری، سازمان برنامه‌وبودجه و نهادهای نظارتی است تا این چرخه فرسایشی پایان یابد.

در نهایت، تجربه رانندگان نشان می‌دهد که مطالبه‌گری مردمی و توجه رسانه‌ها نقش مهمی در سرعت‌بخشیدن به فرآیند اصلاح دارد. اکنون زمان آن رسیده است که با شنیدن صدای مردم، و با نگاه تخصصی و آینده‌نگر، برای رفع یکی از اساسی‌ترین مشکلات زیرساختی استان اقدام شود؛ مشکلی که حل آن نه‌تنها به نفع رانندگان، بلکه به سود تمام شهروندان و آینده حمل‌ونقل خراسان شمالی خواهد بود.

پروژه‌های تحت پیمان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به پروژه‌های تحت پیمان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در استان اشاره و تصریح کرد: پروژه اول در این زمینه، احداث باند دوم بجنورد–جنگل گلستان است. این پروژه به طول ۱۳۴ کیلومتر بوده و عملیات احداث آن از سال ۱۳۸۹ آغاز شده است. تاکنون ۱۰۳ کیلومتر آن به‌تدریج و طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

سیدمجتبی علوی‌مقدم ادامه داد: این پروژه مهم دارای پیشرفت فیزیکی کلی ۸۹/۷ درصد است و از ۳۱ کیلومتر باقیمانده، بهسازی ۲۰ کیلومتر آن (مصوب سفر هیئت دولت به استان) با پیشرفت فیزیکی ۷۶/۷ درصد به‌صورت فعال در حال تکمیل آسفالت و ایمن‌سازی است.

وی تأکید کرد: از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب سفر، تاکنون ۳۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و برای تکمیل کل محور، شامل بخش‌های باقیمانده باند دوم، خندقلو، محدوده سیل‌خیز دشت، زیرگذرها، دوربرگردان‌ها و… بالغ بر ۲,۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

علوی‌مقدم تصریح کرد: از مشکلات این محور، مخالفت سازمان راهداری با انجام سهم ۵۰ درصدی خود در اجرای طرح پایدارسازی محدوده رانشی خندقلو، علی‌رغم توافقات جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ است که پیشبرد اجرای طرح را با مشکل مواجه کرده است.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی گفت: همچنین پیگیری و تأمین اعتبار ویژه برای دیوارسازی، کف‌بند رودخانه و عملیات راهسازی محدوده سیل‌خیز و پرریسک دشت تونل از اهمیت بسزایی برخوردار است.



علوی‌مقدم با اشاره به پروژه عملیات تکمیلی راه اصلی میامی–جاجرم عنوان کرد: دومین پروژه مهم راه‌سازی استان این محور است که ۲۰ کیلومتر ابتدایی آن از سمت میامی در سال ۱۳۸۹ آسفالت و به بهره‌برداری رسیده است.





وی با اشاره به اینکه حدفاصل کیلومتر ۲۰ تا ۳۳ در حد زیرساخت اجرا شده، اضافه کرد: در حال حاضر عملیات تکمیلی ادامه مسیر از پویه به سمت جاجرم در حال اجراست.

وی اضافه کرد: طبق مصوب سفر هیئت دولت، حدفاصل کیلومتر ۳۳ (پویه) تا ۸۳ فعال است و دارای پیشرفت فیزیکی ۷۹ درصد می‌باشد و تاکنون لایه اول و دوم آسفالت بیندر به طول ۳۸ کیلومتر در محدوده کیلومتر ۴۳ تا ۸۱ انجام شده است.

علوی‌مقدم با اشاره به عدم تخصیص اعتبار از سوی ایمیدرو تأکید کردد: حدفاصل کیلومتر ۸۳۰۰۰۰ تا ۹۲۰۰۰۰ نیز با عنایت به مصوبات سفر – مبنی بر لزوم تأمین مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی توسط سازمان ایمیدرو – دارای تفاهم‌نامه فی‌مابین است، اما هیچ‌گونه تخصیصی از این محل تاکنون صورت نپذیرفته که ادامه عملیات اجرایی در این بخش را با مشکل مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: از دیگر مشکلات این پروژه، تعیین تکلیف اتصال ادامه مسیر از کیلومتر ۸۳ به سمت شهرهای گرمه و جاجرم است. لازم به ذکر است از ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب سفر، تاکنون ۱۱۲ میلیارد تومان تخصیص یافته و برای تکمیل حدفاصل پویه تا جاجرم حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

رفع نقاط آسیب‌دیده شهر



معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد نیز ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی معابر شهری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: شهرداری بجنورد در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ موفق به اجرای ۳۱۷ هزار مترمربع عملیات زیرسازی و ۵۲۸ هزار مترمربع آسفالت‌ریزی در معابر سطح شهر شده است.



مسعود نیکبخت می‌افزاید: این حجم از عملیات بیانگر تلاش مجموعه عمرانی شهرداری برای بهبود کیفیت تردد، ارتقای ایمنی و رفع مشکلات نقاط آسیب‌دیده معابر است.



وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که محلات مختلف، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، در اولویت عملیات زیرسازی و آسفالت‌ریزی قرار گیرند، تأکید می‌کند: با وجود محدودیت‌های مالی، اجرای پروژه‌ها بدون توقف در حال انجام است و این روند تا پایان سال نیز با هدف توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای رضایت‌مندی شهروندان ادامه خواهد داشت.



نیکبخت خاطرنشان می‌کند: امیدواریم با استمرار این اقدامات، شاهد ارتقای روزافزون کیفیت معابر شهری و بهبود منظر و ایمنی شهر بجنورد باشیم.



سیمای راه‌های خراسان شمالی



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی درباره سیمای راه‌ها و جاده‌های برون‌شهری استان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: طول کل راه‌های خراسان شمالی ۵ هزار و ۸۹۴ کیلومتر است که از این میزان، ۴ هزار و ۶۵۳ کیلومتر مربوط به راه‌های روستایی است.



مهدی میقانی ادامه می‌دهد: به‌طور کلی ۷۹ درصد راه‌های خراسان شمالی، روستایی است؛ ۸ درصد راه‌های اصلی، ۹ درصد راه‌های فرعی و ۴ درصد نیز بزرگراه است.

۵۱ درصد راه‌های روستایی خراسان شمالی شوسه است



وی با بیان اینکه ۵۱ درصد راه‌های روستایی خراسان شمالی شوسه و خاکی و ۴۹ درصد آن آسفالت شده است، می‌افزاید: طول راه‌های آسفالت‌شده روستایی استان ۲ هزار و ۲۶۲ کیلومتر است.



میقانی بیان می‌کند: طول راه‌های اصلی استان ۴۸۰ کیلومتر، راه‌های فرعی ۵۳۷ کیلومتر و راه‌های شریانی ۶۳۵ کیلومتر است.



وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین برنامه اداره کل در حوزه راه‌های روستایی، احداث و آسفالت راه‌های روستایی بالای ۲۰ خانوار است، ادامه می‌دهد: همچنین دیگر اولویت این اداره تا پایان سال، احداث و آسفالت راه‌های روستایی بالای ۱۰۰ و ۵۰ خانوار و نیز پروژه‌های مصوب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها است.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی می‌گوید: کل اعتبارات استانی مصوب راه‌های روستایی و فرعی سال جاری، اعم از احداث، بهسازی و مطالعات، جمعاً ۴۶۳/۵ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: طول کل راه‌های خراسان شمالی، ۵۹۰۰ کیلومتر است که ۷۹ درصد آن روستایی است و اقدامات خوبی برای آسفالت آنها انجام شده است.

میقانی با بیان اینکه هم اکنون ۱۳۶ روستای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته برخوردار نیست، گفت: در حوزه راه‌های روستایی ۵۸ قرارداد از محل اعتبارات استانی و ملی فعال و تمام تلاش ما این است که شاخص راه‌های آسفالته روستایی افزایش یابد.

چرخه فرسایشی جاده‌ها پایان یابد

بررسی وضعیت جاده‌های استان نشان می‌دهد که مسئله فرسودگی راه‌ها فراتر از نارضایتی روزمره است و مستقیم بر کیفیت زندگی، امنیت جانی و توان اقتصادی مردم اثر می‌گذارد. هزینه‌های سرویس و تعمیر خودرو طی دو سال اخیر جهش قابل توجهی داشته و هرگونه آسیب ناشی از ناهمواری و نقص در راه‌ها فشار مالی سنگینی بر خانوارها تحمیل می‌کند. نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، اصلاحات سطحی و مقطعی و کمبود بودجه برای نگهداری اصولی راه‌ها سبب شده که مشکل نه‌تنها برطرف نشود، بلکه هر سال گسترده‌تر شود.

اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با نقشه‌راهی دقیق، زمان‌بندی شفاف و تخصیص بودجه مناسب وارد عمل شوند تا چرخه فرسایشی جاده‌ها پایان یابد و مردم استان شاهد تحول واقعی در کیفیت راه‌ها باشند.