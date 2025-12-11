بارش ۷۱ میلی متری باران در سرفاریاب

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی بهره مند گفت: تا ساعت ۶:۳۰ صبح پنج شنبه در سرفاریاب ۷۱،، فیلگاه ۶۷، دوگنبدان ۶۵.۶، لیشتر ۶۲، قلعه دختر ۵۸، جاورده ۵۸، برم سبز ۵۷، دهدشت ۵۴.۷، امامزاده پهلوان ۵۴، سوق ۵۳.۵، درغک ۵۳، امامزاده علی ۵۲، دیل ۵۰.۵، چشمه جیوری ۴۸، باشت ایستگاه خودکار ۴۷.۱، قلعه رئیسی ۴۷، لنده ۴۴.۳، سرآسیاب یوسفی ۴۴، دیشموک ۴۲، چیتاب ۴۱.۱، سی سخت ۴۰.۵، مارگون ۳۹، لیکک ۳۷.۱، چرام ۳۶.۸، ستنگان ۳۶، کریک ۳۶، سپیدار ۳۴ ماهور باشت ۳۳، و گنجه‌ای ۳۳ میلی متر باران بارید.

وی اظهار کرد: همچنین در پراشکفت ۳۲.۵، بوستان ۳۲، موشمی زیلایی ۳۱، تنگ سرخ ۳۱، کالوس ۳۰، باشت جهادکشاورزی ۲۹، سراب ننیز ۲۹، تل گاه ۲۹، تنگ رواق ۲۹، ده برآفتاب ۲۹، گنجگون ۲۸.۷، امامزاده جعفر ۲۸.۵، وزگ ۲۷، منصورخانی کاکان ۲۶، دشتروم ۲۶، یاسوج دولت آباد ۲۶.۹، یاسوج فرودگاه ۲۶.۵

پاتاوه ۲۶.۵، سیرون شبلیز ۲۴.۵ برف ۵ سنتی متر و سینه نمک ۲۱ میلی متر باران بارید.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بارش باران تا اواخر روز پنج شنبه در استان ادامه دارد.