بارش ۱۳۴ میلی متری باران در آبدهگاه باشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای میزان بارش‌های باران تا ساعت ۱۸:۳۰ عص پنج شنبه را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه تاکنون در آبده گاه ۱۳۴، تنگ پیرزال ۱۱۱، فیلگاه ۱۱۰، باشت ایستگاه خودکار ۱۰۸.۳، دشتروم ۱۰۷.۵، برم سبز ۱۰۷، لوداب ۱۰۶.۸، امامزاده علی ۱۰۵، جاورده ۱۰۵، دوگنبدان ۱۰۴.۴، دژسلیمان ۱۰۱ و علی کرمی ۱۰۰ میلی متر باران بارید.

همچنین در لنده ۹۸، دشت لیشتر ۹۸.۲، دیل ۹۶.۵، امیرآباد بابکان ۹۶، پراشکفت ۹۴.۵، درغک ۹۴، دهدشت ۹۳.۴، سرآسیاب یوسفی ۹۳، دلی خمسیر ۹۲، سوق ۹۱.۵، سرفاریاب ۹۱، سی سخت ۹۰، مندان ۸۹، قلعه دختر ۸۸، سپیدار ۸۷، چرام ایستگاه سنتی ۸۷، بوستان ۸۶، لیراب ۸۴، چیتاب ۸۲.۵، قلعه رئیسی ۸۲، مارگون ۸۱، گنجه‌ای ۸۱، دیشموک ۸۱، باشت ایستگاه سنتی ۸۱، امامزاده پهلوان ۸۰، تنگ سرخ ۸۰و گنجگون ۸۰ برف 3cm باران بارید.

در این اطلاعیه همچنین آمده است در ستنگان ۷۹ برف 8cm موشمی زیلایی ۷۸، کریک ۷۸، امامزاده جعفر ۷۷، ممبی ۷۷، تل گاه ۷۶، یاسوج فرودگاه ۷۵.۳، چرام ایستگاه خودکار ۷۵.۱، ماهورباشت ۷۵، وزگ ۷۵ و کالوس ۷۵، ده برآفتاب ۷۱ سراب ننیز ۶۹، لیکک ۶۸.۸، منصورخانی کاکان ۶۶، تنگ رواق ۶۰، پاتاوه ۵۴، سیرون شبلیز ۴۹.۵ برف 11cm، سینه نمک ۴۹، جوکار ۴۰ میلی متر باران بارید.